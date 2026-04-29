El drama del paro juvenil en Canarias: la tasa duplica la media regional pese al récord de ocupación

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) han dejado una lectura agridulce para el archipiélago. Mientras la tasa de paro general cae hasta el 11,4%, el desempleo entre los menores de 25 años se sitúa en el 22,8%. Esta asimetría estadística revela que el dinamismo del sector privado, responsable de la totalidad del empleo creado en el último trimestre, no está logrando integrar de forma eficiente a las nuevas generaciones, que enfrentan una barrera de entrada que duplica la del resto de la población activa.

Exclusión generacional

Desde una óptica técnica, que el paro juvenil doble la media regional indica un fallo estructural en el mecanismo de transmisión laboral. Canarias ha superado el millón de ocupados, pero esta expansión se concentra en perfiles con experiencia previa o en sectores donde la rotación no favorece el primer empleo.

Esta situación refuerza la tesis del doble ataque al ahorro, aplicada en este caso al capital humano. El joven canario se encuentra en un sistema que extrae recursos vía impuestos para financiar políticas de empleo que, a la luz de los datos, no eliminan la barrera del 22,8% de paro. Al no poder acceder al mercado, se impide la fase inicial de acumulación de capital, condenando a los menores de 25 años a una dependencia prolongada del ahorro familiar, el cual ya se encuentra erosionado por la presión fiscal general.

El desajuste entre formación y mercado

La persistencia de esta tasa de paro juvenil, en un contexto de mínimos históricos de desempleo general, apunta a un desajuste entre la oferta educativa y las necesidades reales de las empresas.

Mientras sectores como el tecnológico o el turístico demandan perfiles específicos, el 22,8% de los jóvenes permanece fuera del sistema productivo. La rigidez del mercado laboral y los elevados costes de contratación para perfiles sin experiencia previa actúan como un arancel de entrada. El empleador, ante una presión de costes al alza, opta por la seguridad de la experiencia, desplazando al joven a la inactividad o a la precariedad.

"Un mercado laboral que celebra un 11% de paro mientras ignora que uno de cada cuatro jóvenes no puede iniciar su ahorro es un sistema que está consumiendo su propio futuro."

Menos tutela, más flexibilidad

El récord de ocupación en Canarias es un hito estadístico, pero el 22,8% de paro juvenil es una señal de alarma sobre la sostenibilidad del modelo. Para reducir esta brecha, la solución técnica no pasa por más planes de formación subvencionados con dinero público, sino por una liberalización de los incentivos a la contratación inicial.

Eliminar las cuotas de la Seguridad Social para el primer empleo y permitir una mayor flexibilidad en la entrada al mercado laboral dejaría el capital en manos de la empresa y del joven, permitiendo que la experiencia sea el motor del ahorro y no el subsidio. Mientras la tasa juvenil duplique la general, el "éxito" de la EPA seguirá siendo un espejismo para quienes más necesitan empezar a construir su patrimonio.