Retirado el pasaporte a Inmaculada Medina por su presunta implicación en el caso Valka

Medidas cautelares tras su declaración

La instrucción del caso Valka ha dado un giro significativo para Inmaculada Medina. Tras comparecer este martes ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado Rafael Passaro Cabrera ha dictado un auto que impone a la exconcejal socialista la retirada de su pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional.

Estas medidas cautelares, solicitadas por el fiscal de Anticorrupción, Javier Ródenas, responden a la convicción judicial de que Medina ocupaba una «posición relevante» en la presunta red de irregularidades detectadas en el Consistorio capitalino entre 2015 y 2022.

Un entramado de facturas sin control

El auto judicial es contundente al describir la operativa investigada. Según el instructor, Medina habría facilitado —con su firma constante— la salida de fondos públicos para abonar facturas relacionadas con el suministro de agua para Parques y Jardines, a pesar de que estas no contaban con respaldo de consumos reales.

El magistrado señala que la exedil aprobaba los pagos «sin exigir comprobación material alguna», ignorando las lecturas de contadores y la verificación técnica exigida por los pliegos. Esta dinámica, lejos de ser puntual, se habría mantenido de forma estructurada y sistemática durante años, permitiendo que las facturas se ajustaran deliberadamente al crédito presupuestario disponible, independientemente del gasto real.

Riesgo de elusión de la justicia

Para justificar la retirada del pasaporte, el juez Rafael Passaro Cabrera alude al riesgo de elusión de la acción de la justicia. Aunque el instructor reconoce que el riesgo no es necesariamente «intenso», sí lo califica de «real» dado el impacto económico sobre el erario público y la complejidad de una causa que se prevé extensa en el tiempo.

Por su parte, Inmaculada Medina ha negado durante su declaración toda amistad con los otros investigados —como el empresario Felipe Guerra— y ha rechazado tener conocimiento sobre las prácticas de sobrefacturación. Mientras tanto, el resto de los implicados en la pieza separada —técnicos del área y el empresario beneficiario— han optado por guardar silencio ante el instructor, dejando que sea el análisis documental el que dicte el rumbo de este procedimiento judicial.