Unanimidad parlamentaria en Canarias para exigir una reforma urgente de la Ley de Costas

Consenso político frente a la normativa estatal

El pleno del Parlamento de Canarias ha escenificado este miércoles una inusual unidad de acción. Con el respaldo de todos los grupos, la Cámara ha acordado instar al Gobierno central a modificar la Ley de Costas estatal. El objetivo principal es dotar de "encaje y seguridad jurídica" a los asentamientos costeros tradicionales y diversas infraestructuras de interés público que, debido a los deslindes, han pasado a terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa, impulsada originalmente por el Partido Popular, ha logrado sumar los apoyos del resto de formaciones, incluido el PSOE, tras la incorporación de enmiendas. Entre los puntos clave destaca la apuesta por agilizar la tramitación de una Ley de Costas propia de Canarias y la exigencia de que el Estado materialice un "traspaso efectivo" de las competencias transferidas.

El debate: ¿reforma estatal o autogobierno?

Durante la sesión, el debate ha oscilado entre la necesidad de presionar a Madrid y el refuerzo de la gestión autonómica. Jennifer Curbelo (PP) ha defendido que la ley vigente de 1988 no atiende a las "singularidades" de las islas y ha lamentado el "calvario judicial" al que se han visto sometidos los vecinos afectados por órdenes de demolición.

Por su parte, el diputado socialista Rafael Nogales ha matizado que, aunque la reforma estatal es necesaria, el verdadero camino para proteger a los núcleos es la Ley propia que Canarias tiene en fase de anteproyecto desde 2024. Nogales ha insistido en que "no basta con mirar a Madrid" y ha apremiado al Ejecutivo regional a ser más ágil en la gestión de las competencias que ya fueron transferidas a la Comunidad Autónoma.

La sombra de los proyectos polémicos

A pesar del consenso sobre los núcleos tradicionales, el debate ha dejado entrever posturas enfrentadas respecto a grandes proyectos turísticos. Mientras el Parlamento aboga por la protección de asentamientos históricos, siguen vigentes los conflictos judiciales por infraestructuras de gran impacto.

El Gobierno regional se enfrenta actualmente a nuevos pleitos con el Ministerio para la Transición Ecológica por proyectos de remodelación —como el del Beach Club de San Agustín o las concesiones en hoteles de Fuerteventura—, donde el Ejecutivo central exige el cumplimiento de sentencias de demolición que el Gobierno canario intenta recurrir o modificar, argumentando la defensa del autogobierno y de la planta alojativa.