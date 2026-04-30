El caso Koldo señala a Canarias: Aldama revela que se exigieron mordidas en nombre del ministro socialista Torres

La comparecencia del empresario y presunto comisionista, Víctor de Aldama, ante el Tribunal Supremo ha dejado un titular agridulce para la política canaria. Y es que se trata de un testimonio que ha sacudido los cimientos del Ministerio de Transportes; el empresario ha confirmado que la sombra de la corrupción se planeó directamente sobre el archipiélago durante la pandemia. Según su relato, el asesor Koldo García habría solicitado comisiones específicas destinadas a Ángel Víctor Torres, vinculadas a los lucrativos contratos de mascarillas que se gestionaron en las islas.

Una relación de confianza bajo el foco

Este nexo cobra una relevancia especial al recordar la estrecha relación de amistad y confianza que mantenían Torres y Koldo García. Esa cercanía, que el propio exasesor de Ábalos ha exhibido en numerosas ocasiones, es la que ahora pone en jaque la narrativa de desconocimiento del actual ministro. Según Aldama, fue precisamente esa confianza la que permitió a Koldo moverse como intermediario, llegando a utilizar la figura del entonces presidente canario para presionar y exigir los pagos, bajo el pretexto de que el dinero era para "el jefe de las islas".

El nombre del presidente, en el mercado de las comisiones

A pesar de que Aldama ha manifestado en sede judicial que ese dinero "no se pagó" y que el propio Torres "nunca lo pidió", el testimonio deja en una posición muy delicada al actual ministro. Para la opinión pública, el hecho de que la mano derecha de Ábalos utilizara la figura del entonces presidente canario para presionar y exigir pagos retrata un sistema de gestión muy viciado. Según el comisionista, esta falta de "entendimiento" económico llegó a generar "problemas en Canarias" dentro de la operativa de la trama, por lo que demuestra que las islas eran una pieza clave en el tablero de los investigados.

Sombras sobre la gestión de la pandemia

El relato de Aldama dibuja un escenario de reuniones —algunos de los nombres en clave eran Goblins o el Gran Jefe— y una estructura paralela que se movía con total impunidad en el entorno del PSOE. Aunque el soborno no llegara a materializarse, según la versión del investigado, no resta gravedad al hecho de que los contratos de emergencia en Canarias estuvieran bajo el radar de una red que hoy se sienta en el banquillo.

Desde los sectores críticos se insiste en que no se trata solo de la entrega de dinero, sino de la responsabilidad política de haber permitido que personajes como Koldo García camparan a sus anchas por las instituciones canarias. El caso Koldo entra así en una nueva fase donde el nombre de Ángel Víctor Torres queda ligado, por el testimonio de los protagonistas, a una de las tramas más oscuras de la reciente democracia española.