Entrevista Exclusiva | La Audiencia Nacional absuelve a Mohamed Derbah tras 25 años de proceso judicial

Un cuarto de siglo después de su detención, la Audiencia Nacional ha dictado la absolución del empresario libanés afincado en Tenerife, Mohamed Jamil Derbah. El tribunal concluye que no existen pruebas que acrediten los delitos de asociación ilícita y extorsión formulados por el Ministerio Fiscal, cerrando así un complejo capítulo judicial marcado por extensas y rigurosas medidas cautelares.

El proceso, que se inició con un mediático operativo policial, ha mantenido a Derbah bajo escrutinio institucional durante más de dos décadas. En este periodo, el empresario cumplió nueve meses de prisión preventiva, se sometió a quince años de comparecencias quincenales en los juzgados y afrontó el bloqueo de medio centenar de cuentas bancarias.

Tras conocerse el fallo, que agota prácticamente la vía de los recursos por la falta de carga probatoria, Derbah ha ofrecido sus primeras declaraciones a LD Canarias. Lejos de adoptar un tono conciliador, el empresario señala que su proceso responde a un "montaje" impulsado por sectores policiales y empresariales de la isla, y avanza una inminente ofensiva legal para exigir compensaciones económicas al Estado.

— ¿De quién se ha acordado cuando ha recibido la noticia de la absolución?

— Mohamed Derbah: Estoy tan feliz como nunca. Te mandé directamente el auto a ti, fuiste la primera persona a la que llamé cuando me lo comunicó el abogado de Madrid. Después de 25 años de una trampa, de un montaje, de tristeza y sufrimiento en mi vida... 50 cuentas bancarias bloqueadas, 15 años firmando el día 1 y el 15, nueve meses en la cárcel. Todo esto fue un montaje, ya sea político o policial, y mira dónde llegamos hoy. Después de 25 años, confiamos en la Justicia y la Justicia ya mandó su auto absolutorio.

— Quienes antes se avergonzaban de estar cerca de usted o se reunían en la clandestinidad, probablemente ahora le llamen para felicitarle. ¿Qué tiene que decirle a esa gente tras el trato recibido en estas décadas?

— Mohamed Derbah: A los cobardes, a los empresarios que hicieron reuniones en Santa Cruz de Tenerife y en el sur celebrando, brindando con champán en un restaurante con un exdirector general de la Policía, que ya está muerto y fue condenado por corrupción... Que sepan hoy, que bajen la cabeza. Soy más limpio y más claro que ellos. Esperaron 25 años y mira dónde está el auto. A los cobardes que aplaudían, les digo que los delincuentes son ellos, no yo. Ahora soy yo quien decide con qué basura juntarme y con quién no.

— Ha relatado las medidas sufridas, pero hay otro aspecto patrimonial. Hoy no puede recuperar todos sus bienes tal y como estaban, ya que lo que se registró en sus propiedades en el momento de la detención no coincide con lo que hay actualmente. ¿Va a reclamar?

— Mohamed Derbah: El asunto de los bienes ya está libre, no cabe recurso porque después de 25 años no hay material para condenar. Pero sobre el daño y perjuicio, hay un informe de la propia Policía que decía que yo ganaba 600.000 libras esterlinas a la semana. Si según el informe oficial de ellos yo gano eso, voy a pedir un perito judicial. Que calculen esas 600.000 libras multiplicadas por las semanas de estos 25 años. ¿Cuánto es el daño y perjuicio? Ahora es el momento de que reclame mis derechos y ataque judicialmente.

— Se ha referido a una red de corrupción en su contra. ¿Tiene intención de revelar nombres o emprender acciones legales específicas contra esas figuras?

— Mohamed Derbah: Por supuesto. Si gano el contencioso contra ellos con un peritaje judicial, iré hasta el final. Acabamos con esa mafia del sur de Tenerife. Esa misma gente que aplaudía y hacía fiestas con responsables policiales manchados por la corrupción. Ahora me toca a mí reclamar lo que es de derecho.