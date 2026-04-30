Estalla el pleno en Santa Lucía: la oposición planta al Gobierno por el blindaje de los ediles tránsfugas

La política en Santa Lucía de Tirajana ha saltado por los aires hoy, jueves. Lo que debía ser una sesión ordinaria se convirtió en un escenario de indignación cuando los grupos de la oposición decidieron, de forma unánime, abandonar el pleno municipal. El motivo exacto fue un informe del Gobierno de Canarias que, casualmente, certifica que el alcalde Francisco García y sus cinco concejales no son no adscritos, a pesar de haber dado la espalda a las siglas con las que se presentaron (Nueva Canarias) para integrarse en Primero Canarias.

Un 'traje a medida' para salvar el sillón

Para la oposición, liderada por PP-AV, La Fortaleza, VOX y la propia NC, este documento no es más que una maniobra de distracción para evitar las consecuencias tanto legales como políticas de lo que se considera un caso claro de transfuguismo de manual. "La agresividad de tu defensa muestra la debilidad de tu argumento", parece ser el lema que flota en el ambiente ante un Ejecutivo local que se aferra a la burocracia regional para mantenerse en el sillón sin cambiar la organización municipal.

En los bancos de la oposición se tiene claro que no se puede permitir que un cambio de chaqueta tan evidente quede sin respuesta. Consideran que el informe del Ejecutivo autonómico solo sirve para "despejar dudas" a favor del gobierno de turno, pero no convence a nadie en la calle. El hecho de que el alcalde y sus ediles se afiliaran hace justo un año al Bloque Nacionalista Rural (BNR) mientras seguían bajo otras siglas es, para muchos vecinos, la prueba definitiva de una estrategia trazada a espaldas del electorado.

Mientras el alcalde defiende que su actuación se ajusta a la norma, la oposición advierte que no va a ser cómplice de este "juego de sillas" que desprestigia al municipio. La batalla por la legitimidad en Santa Lucía no ha hecho más que empezar, y el portazo de este jueves es solo el primer aviso de que la calle y la oposición no van a pasar por alto este blindaje político.