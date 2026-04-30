EXCLUSIVA | La Audiencia Nacional absuelve a Mohamed Derbah tras 25 años

La Justicia española acaba de certificar, por escrito y con un cuarto de siglo de retraso, uno de sus mayores y más vergonzosos fracasos. En una exclusiva a la que ha tenido acceso este medio, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia absolutoria para Mohamed Jamil Derbah y el resto de los procesados en el mediático macrojuicio sobre un presunto fraude turístico en Canarias. Un carpetazo definitivo a una causa que nació viciada y que se ha arrastrado de forma infame por los juzgados desde 1999.

El fallo del tribunal, recogido en la página 67 de la sentencia, es demoledor y no deja lugar a dudas: "Debemos absolver y absolvemos a los acusados [...] de los delitos de los que eran acusados por el Ministerio Fiscal". El documento es un misil a la línea de flotación de la acusación, subrayando en sus fundamentos jurídicos que no se ha acreditado "en modo alguno" que los acusados realizaran las conductas delictivas. Ni rastro de las pruebas, ni rastro de los delitos. Todo fue humo.

Pero la fría tinta de una absolución judicial nos obliga a detenernos y lanzar una cuestión ineludible que avergüenza a cualquier Estado de Derecho: ¿Quién le devuelve a un hombre los 25 años de vida perdidos, respirando bajo la asfixiante y constante sospecha de ser un criminal? Más de dos décadas soportando el estigma público, el acoso mediático y una condena social anticipada, todo ello alimentado por un aparato judicial que disparó primero y fue incapaz de probar absolutamente nada después.

El desastre tiene sus orígenes en una instrucción caótica, errática y megalómana impulsada en su día por el entonces juez estrella Baltasar Garzón. Lo que se vendió a la opinión pública a bombo y platillo como el desmantelamiento de una organización con "tintes mafiosos", terminó convirtiéndose en un circo de negligencias inexcusables. Durante las décadas en las que el expediente acumulaba polvo y papel en los juzgados, el procedimiento se caía a pedazos: policías que debían testificar fallecieron, testigos clave desaparecieron sin dejar rastro y, en un giro que roza la negligencia cómica, audios fundamentales para la causa se perdieron irremediablemente en una inundación. Una instrucción de opereta que trituró desde el día uno la presunción de inocencia de los acusados.

Hoy, la Audiencia Nacional absuelve y declara de oficio las costas procesales, pero el Estado no repara el daño. La realidad que destapa este caso es cruda y alarmante: una justicia que tarda 25 años en pronunciarse no es justicia, es una condena encubierta; es una tortura institucional consentida. El 'caso Derbah' no pasará a la historia judicial por los delitos que nunca se cometieron, sino como el paradigma de una instrucción temeraria y de un sistema ciego, incapaz de frenar a tiempo su propia maquinaria de destrozar vidas.