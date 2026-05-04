Canarias fía la productividad y la internacionalización a la creación de más burocracia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde definitiva a la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, formalizando la existencia de dos herramientas clave: el Consejo Regional de Internacionalización y el Consejo Canario de la Productividad. Aunque el discurso oficial presenta estos órganos como motores de modernización y proyección exterior (hacia mercados como el africano), la aritmética económica sugiere que Canarias sigue intentando resolver problemas de fondo, como la baja eficiencia y la falta de ahorro, mediante el aumento de la arquitectura administrativa.

La productividad: el reto que no se resuelve con decretos

Desde una óptica técnica, la creación del Consejo Canario de la Productividad es el reconocimiento de un síntoma, no la cura. Canarias ha logrado el hito del millón de ocupados, pero con una productividad por trabajador que sigue a la zaga de la media nacional y europea.

La tesis es persistente: la productividad no se genera en mesas de análisis con sindicatos y patronales, sino permitiendo que el capital se acumule en las empresas para invertir en tecnología y procesos. Al institucionalizar este órgano, el Gobierno busca definir indicadores y 'conceptualizar' la eficiencia, mientras el tejido productivo real, compuesto mayoritariamente por pymes y autónomos, sigue soportando una presión fiscal y burocrática que impide esa misma mejora de rendimiento que se pretende estudiar. Es el Estado intentando planificar la eficiencia que él mismo frena con su hiperregulación.

Internacionalización bajo tutela pública

El segundo eje, el Consejo Regional de Internacionalización, pone su mirada en la expansión hacia África y el fortalecimiento de la 'Marca Canarias'. Si bien la diversificación de mercados es esencial para una economía ultraperiférica, la realidad técnica indica que la exportación canaria está lastrada por los costes logísticos que el artículo 14 del REF aún no compensa de forma efectiva.

Se crean consejos para ayudar a las pymes a exportar, mientras esas mismas pymes sufren para capitalizarse debido a un IRPF e IGIC que drenan su capacidad de inversión antes de salir al exterior.

La proyección hacia África es una oportunidad histórica, pero requiere seguridad jurídica y una flexibilidad operativa que difícilmente emana de órganos consultivos con representación de múltiples administraciones y Cámaras de Comercio.

"La competitividad de Canarias no nacerá de la creación de más espacios de diálogo institucional, sino de la liberación de recursos para que el autónomo y la pyme puedan competir sin el lastre de una administración que los tutela en exceso."

Estabilidad normativa vs. Resultados reales

La aprobación de este decreto dota de estabilidad a estos consejos, pero el riesgo es que se conviertan en nuevos estratos de burocracia que ralenticen la toma de decisiones. Canarias no necesita más diagnósticos sobre por qué su productividad es baja; necesita medidas que reduzcan el coste de la actividad económica.

Para que este nuevo marco sea útil, debe derivar en una reducción drástica de las trabas administrativas y en incentivos fiscales directos a la innovación. Mientras el éxito se mida por la aprobación de reglamentos orgánicos y no por la mejora de la renta neta por trabajador, la modernización del tejido productivo canario seguirá siendo una declaración de intenciones firmada en un Consejo de Gobierno.