Caos en la MetroGuagua: El Gobierno de Canarias exige a Las Palmas la devolución de un millón de euros

Un proyecto que no arranca en Santa Catalina. La MetroGuagua vuelve a dar un disgusto a los bolsillos de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Esta vez no se trata de una zanja abierta o un desvío de tráfico, sino de una factura millonaria: el Gobierno de Canarias ha reclamado formalmente al Ayuntamiento la devolución de un millón de euros. Es el dinero de la subvención que se concedió en 2023 para las obras del entorno de Santa Catalina y que, sencillamente, no se ha gastado a tiempo.

El problema viene de atrás. Los trabajos en la calle Simón Bolívar, que debían conectar Mesa y López con el nuevo paso subterráneo, se han ido atascando entre problemas del terreno, los servicios no previstos y los parones por el Carnaval. Aunque el Ayuntamiento pidió una prórroga para intentar salvar los muebles, la realidad es que el plazo inicial venció y la obra sigue lejos de ser una realidad.

El intento de desviar fondos a última hora

Lo que ha terminado por agotar la paciencia de la Consejería de Obras Públicas fue el último movimiento del Consistorio el pasado marzo. A la desesperada, el equipo municipal pidió cambiar el destino del dinero para usarlo en el tramo sur y estirar el plazo de ejecución hasta finales de 2028. Pero la respuesta del Gobierno ha sido un "no" rotundo: el dinero era para el tramo de Simón Bolívar y, si no se ha ejecutado allí, pues debe volver a las arcas autonómicas.

Una factura que pagarán los ciudadanos

Lo peor de todo es que este error administrativo no sale gratis. Al millón de euros que se pierde habrá que sumarle ahora los intereses de demora, una penalización que el Ayuntamiento tendrá que pagar con fondos propios por no haber cumplido con lo pactado.

Ahora, el Gobierno local tiene apenas quince días para presentar alegaciones y tratar de evitar un desembolso que supone un nuevo golpe a la credibilidad de la gestión del proyecto en la capital.