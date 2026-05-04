El Gobierno Autonómico pisa el acelerador: los nuevos títulos universitarios estarán listos en tiempo récord

Se acabó la espera de dos años para que un grado o máster vea la luz. La Consejería de Universidades, dirigida por Migdalia Machín, ha dado un golpe de timón eliminando las trabas que ralentizaban la fase autonómica del proceso. Con el nuevo marco jurídico, Canarias se sitúa en el mínimo legal permitido (9 meses), lo que permite que las facultades públicas y privadas respondan con agilidad a lo que la sociedad tanto demanda. No se trata solo de ir más rápido, sino de ser más eficientes sin perder la excelencia que supervisan las agencias de calidad.

Formación con salida directa al empleo

El nuevo decreto no busca cantidad, sino utilidad. La estrategia es clara: las carreras deben alinearse con la "nueva realidad" de las Islas. Esto implica que algunos títulos que ya no encajan con el presente se extinguirán para dejar paso a otros que el mercado laboral pueda absorber de inmediato. "Ninguna formación sobra, pero hay que adaptarse", subrayan desde el Ejecutivo, poniendo el foco en que los egresados no terminen con un título bajo el brazo y sin opciones de trabajo.

Internacionalización y el reto de las lenguas

La autonomía universitaria será la llave para abrirse al mundo. El Gobierno canario apuesta por fomentar el dominio de una segunda lengua a través de programas de movilidad y dobles titulaciones internacionales. Se busca que el estudiante canario no solo esté formado para el Archipiélago, sino que sea competitivo en cualquier lugar del mundo, integrando los idiomas no como un extra, sino como una parte estructural del currículo académico.

Prácticas: del aula a la empresa real

Uno de los pilares de esta reforma es la conexión física con el mundo profesional. Siguiendo el modelo de la FP Dual, el sistema universitario reforzará los periodos de prácticas obligatorias. El diagnóstico es evidente: el alumnado necesita "mancharse las manos" en las empresas antes de graduarse. Con este sistema más ordenado y conectado, Canarias pretende que la educación superior sea el verdadero motor que impulse el desarrollo económico de las Islas.