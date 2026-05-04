El Gobierno canario presiona en Bruselas por ayudas ante la crisis energética

Canarias no puede permitir que Bruselas aplique las mismas recetas para realidades muy distintas. Con esta premisa, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, emprende un viaje crucial al corazón institucional europeo los días 5 y 6 de mayo. Su objetivo es claro y firme: reclamar que la Unión Europea reconozca y respete la singularidad de las islas ante una crisis energética que asfixia a la economía y a los ciudadanos del Archipiélago, agravada exponencialmente por la lejanía y la condición insular.

El impacto de la crisis energética en una región aislada

La inestabilidad en Oriente Medio, marcada por la guerra de iran y la tensión en zonas estratégicas como el estrecho de ormuz, ha disparado el coste de los combustibles fósiles. Para Canarias, una Región Ultraperiférica (RUP) con un sistema energético aislado y que aún depende masivamente del petróleo, este encarecimiento es devastador para el bolsillo del ciudadano. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha sido contundente al subrayar que la crisis golpea con mucha más fuerza a las islas que al continente, por lo que exige un trato diferencial y pragmático.

El blindaje del transporte: Exenciones más allá de 2030

En sus reuniones con el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, y con la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, Clavijo defenderá la necesidad de un blindaje para la economía canaria. Entre las medidas exigidas, destaca la exención del pago por Derechos de Emisión (EU ETS) para las conexiones aéreas y marítimas que unen las islas con la Península y entre sí. Cabello ha advertido de que cualquier sobrecoste en el transporte, vital para el 90% del suministro y la movilidad de los residentes, repercutirá directamente en el precio de los billetes, las mercancías y, en última instancia, en el bolsillo de los canarios. El Gobierno canario busca garantías de que esta excepción, considerada "vital", se mantenga más allá de 2030.

Flexibilidad en los fondos Next Generation y transición verde realista

Asimismo, el presidente canario pondrá sobre la mesa la necesidad de flexibilizar la ejecución de los fondos europeos Next Generation. Aunque Canarias está comprometida con la transición hacia energías limpias, el Ejecutivo sostiene que los plazos actuales son inviables para culminar proyectos esenciales de su Plan de Energías Sostenibles. La petición de ampliación de tiempo, ya respaldada por el presidente Pedro Sánchez en el Consejo Europeo informal de Chipre, se presenta como una demanda pragmática frente al idealismo regulatorio que, a menudo, ignora las dificultades de implementación sobre el terreno. Clavijo acude a Bruselas con una doble exigencia: protección inmediata y garantías de futuro para asegurar la conectividad y una transición verde realista para Canarias.