El mercado del motor en Canarias cae un 6,5% mientras el Gobierno mantiene las ayudas en un cajón

El mercado del motor en Canarias ha cerrado abril con un resacón del -6,5%. Podríamos culpar a la estacionalidad, a la calima o a la alineación de los astros, pero la realidad técnica es mucho más cruda: estamos convirtiendo nuestras carreteras en un museo de arqueología industrial. Con una edad media de 15,6 años por coche, el parque móvil canario es más viejo que muchos de los centennials que ahora intentan comprar su primera moto para huir de la parálisis del cuatro ruedas.

Prometer para no dar

La patronal Aconauto ha lanzado un SOS que suena a bofetada de realidad. El mercado de particulares ha crecido un 15,38%, lo cual tiene mérito en una región donde el IPC al 3,3% te devora el sueldo antes de llegar al concesionario. Pero aquí viene el drama: el ciudadano quiere comprar, pero la Administración tiene los planes de ayuda (Auto+ y Cuida Canarias), que había prometido, metidos en un cajón cogiendo polvo.

Es el clásico coitus interruptus económico: el Gobierno anuncia ayudas, el consumidor frena la compra para esperar el cheque, y la Administración no activa el presupuesto. El resultado son ventas bloqueadas y un parque móvil que se cae a pedazos mientras esperamos por una burocracia que se mueve a la velocidad de un tractor de los años 50.

Gasolina, vatios y supervivencia

La aritmética del surtidor ha logrado lo que años de propaganda verde no pudieron: que el coche eléctrico suba un 60%. No es que de repente todos seamos activistas de Greenpeace, es que con el precio de los combustibles tradicionales, recargar el coche con vatios se ha convertido en la única forma de no trabajar exclusivamente para pagarle la fiesta a las petroleras y al fisco.

El 76% de esos eléctricos los compran familias. El ciudadano se está buscando la vida por su cuenta mientras el canal de empresas y rent a car se desploma un 50%. Las familias canarias son las que están pagando la transición energética de su propio bolsillo, sin esperar a que el funcionario de turno desbloquee el PDF de las ayudas.

Las motos crecen un 6,6%. Si el coche es caro, el impuesto es alto y el tráfico es un infierno, el canario se compra una moto y recupera su libertad de movimiento.

"Pedirle a un canario que sea sostenible con un coche de 16 años mientras le bloqueas la ayuda y le castigas con impuestos, es como pedirle a alguien que gane una carrera de Fórmula 1 con un carro de vacas: técnicamente posible, pero moralmente un insulto."

Menos planes y más bajadas de impuestos

La solución no es mendigar planes de ayuda que tardan meses en llegar (si llegan). La solución técnica para renovar Canarias es mucho más sencilla y efectiva: bajar el IGIC de matriculación y dejar de tratar al vehículo como una vaca lechera de impuestos.

Si el Gobierno quiere coches más limpios y seguros, que deje de estorbar. Cada mes que el Plan Auto+ sigue en el limbo, es un mes más que el ahorro de los canarios se queda congelado y que nuestras carreteras siguen llenas de coches antiguos. Menos consejos de productividad y más agilidad para que el millón de ocupados de las islas pueda, al menos, ir a trabajar en algo que no se haya fabricado antes de que existiera el iPhone.