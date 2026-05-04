Fernando Clavijo reafirma su alineamiento con la política exterior de España sobre el Sáhara Occidental

En un encuentro celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a pronunciarse sobre la cuestión del Sáhara Occidental, reafirmando su postura de respeto absoluto hacia la línea oficial marcada por el Estado.

Ante el presidente del Consejo Regional de la región marroquí de Souss-Massa, Karim Achengli, Clavijo declaró que el Ejecutivo autonómico "comparte y acata" la posición actual del Gobierno de España. Esta postura, que considera una autonomía del territorio bajo soberanía marroquí como "una de las soluciones más realistas" según las resoluciones de las Naciones Unidas, supone un alejamiento explícito de la sensibilidad tradicionalmente prosaharaui que históricamente ha caracterizado al nacionalismo canario.

Lealtad institucional por encima de discrepancias previas

Durante sus declaraciones, el presidente canario fue enfático al recordar la estructura competencial del país: "Formamos parte de España y, por supuesto, estamos totalmente al tanto de lo que nuestro Gobierno decide. Compartimos y acatamos perfectamente ese acuerdo".

Con estas palabras, Clavijo busca dejar atrás las reticencias que su partido y él mismo mostraron en marzo de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez protagonizó un giro histórico al apoyar el plan de autonomía marroquí, rompiendo con la neutralidad que España mantuvo durante 47 años.

El presidente canario ha subrayado que, en su actual rol institucional, entiende que debe ejercer la lealtad institucional. En este sentido, ha matizado sus declaraciones previas, incluidas las realizadas durante una visita a Rabat en octubre de 2024, aclarando que, aunque pueda haber posturas personales distintas, como presidente de Canarias se limita a aceptar la política exterior que dirige el Estado, reafirmando así su subordinación a la estrategia nacional en las relaciones con el país vecino.