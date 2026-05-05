El alcalde de Santa Lucía, bajo la amenaza de la Fiscalía por el estatus de sus ediles

El ambiente político en Santa Lucía de Tirajana ha vuelto a estallar este martes. En un pleno extraordinario que ha sido marcado por la alta tensión institucional, los partidos de la oposición han comenzado a consensuar una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación contra el alcalde, Francisco García.

El origen: el cambio de siglas a 'Primero Canarias'

El conflicto jurídico y político surge tras la salida de Francisco García y otros cinco concejales de las filas de Nueva Canarias para integrarse en Primero Canarias. Según el informe del secretario municipal, este movimiento debería haber derivado de inmediato en la condición de concejales no adscritos para los seis implicados, con la consiguiente pérdida de ciertos derechos y recursos.

Sin embargo, el alcalde se ratificó durante la sesión en su decisión de ignorar dicho criterio técnico, acogiéndose en su lugar a un dictamen de la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, el cual sostiene que los ediles pueden seguir siendo considerados adscritos.

Un pleno bajo advertencia legal

La sesión extraordinaria, que fue solicitada por la oposición para forzar la toma de conocimiento del informe del secretario, se desarrolló bajo estrictas limitaciones. El edil de Nueva Canarias, Leví Ramos, advirtió durante el debate que la sesión debía centrarse exclusivamente en la nueva situación corporativa de los afectados.

La oposición calificó la postura del alcalde como una "cacicada" y una "situación dantesca", recordando que el pasado jueves ya abandonaron el salón de plenos en señal de protesta. Acusan a García de dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su presunta ilegalidad para mantener el control político y económico del Gobierno municipal.

Judicialización inminente

El pleno terminó sin acercamiento de posturas y con la maquinaria judicial en marcha. Varios partidos de la oposición confirmaron que ya están redactando la denuncia que llevarán a la Fiscalía. Argumentan que el alcalde no puede elegir "a la carta" qué informes jurídicos seguir, especialmente cuando el del secretario municipal —garante de la legalidad en el Ayuntamiento— es tajante sobre la condición de no adscritos.

Este nuevo choque deja al Ayuntamiento de Santa Lucía en un escenario de parálisis y a la espera de que la Justicia determine si el alcalde ha incurrido en prevaricación al proteger su estatus y el de sus cinco compañeros de filas.