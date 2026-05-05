El PP de Lanzarote impulsa una propuesta para regular el uso de las autocaravanas

El Partido Popular de Lanzarote ha anunciado que llevará a todos los ayuntamientos de la isla una propuesta de ordenanza municipal destinada a regular el uso de autocaravanas, caravanas y campers. Su objetivo principal es ordenar el estacionamiento, así como limitar la acampada libre y establecer unas zonas habilitadas que garanticen la convivencia y la protección del espacio público.

Respuesta a una realidad pospandemia

Según detalla la formación, esta iniciativa responde al crecimiento exponencial que ha experimentado este tipo de turismo de ocio desde la pandemia la isla conejera. La falta de una normativa común en los distintos puntos de la geografía insular ha generado situaciones de presión sobre el territorio y los espacios públicos.

La presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, ha defendido que la propuesta no pretende restringir esta actividad, sino "ordenarla y dotarla de seguridad jurídica". Pérez subraya que lo prioritario es garantizar la sostenibilidad y proteger tanto los espacios naturales como los urbanos. De esta manera, se beneficia paralelamente a la economía local.

Un marco normativo para toda Canarias

Esta acción en Lanzarote se enmarca dentro del II Plan de Municipios Activos de Canarias, presentado recientemente por el presidente regional del PP, Manuel Domínguez. Domínguez ha confirmado que el Ejecutivo canario ya trabaja en el nuevo Reglamento de los Establecimientos Turísticos de Alojamiento al Aire Libre, un documento que marcará un antes y un después al definir las condiciones de campings y áreas de pernocta.