Luz verde a 110 millones de euros para blindar el empleo en Canarias, Andalucía y Extremadura

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dado un paso decisivo en su estrategia de políticas activas de empleo para el ejercicio 2026. La inversión total es de 110 millones de euros y será gestionada por el SEPE. Esto se distribuirá de forma estratégica: 50 millones para Andalucía, 45 millones para Canarias y 15 millones para Extremadura.

Prioridad: Colectivos con mayor dificultad

El plan no solo busca crear puestos de trabajo, sino hacerlo de forma inclusiva. En el caso de Canarias, el presupuesto se volcará en facilitar el acceso al mundo laboral de mujeres con baja empleabilidad, así como a jóvenes sin experiencia previa, parados de larga duración o personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales, con el objetivo de hacer una gestión más ágil y pegada a la realidad de cada territorio.

Un modelo de futuro: Sostenibilidad y Digitalización

Las subvenciones aprobadas ponen el acento en la formación profesional alineada con los nuevos tiempos. Se impulsarán proyectos vinculados a la economía verde y azul; esto genera respeto al medio ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. También a la transformación digital, como la mejora de las competencias tecnológicas de los trabajadores y a una economía creativa que apoye el emprendimiento y la innovación local.

En regiones como Andalucía, gran parte de los esfuerzos se centrarán en el empleo sostenible en zonas de especial protección, como el entorno de Doñana, mientras que en Extremadura se priorizará la modernización del Servicio Público de Empleo y la empleabilidad de sectores estratégicos.