¡Alerta sanitaria en Canarias! Fernando Clavijo planta cara a Pedro Sánchez por el 'crucero del hantavirus'

El archipiélago canario se encuentra en pie de guerra. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lanzado un órdago directo al Palacio de la Moncloa: exige a Pedro Sánchez que reconsidere de inmediato el traslado a las islas del crucero MV Hondius, afectado por un brote letal de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas a bordo.

Clavijo no se ha guardado nada

Desde Bruselas, el líder canario ha calificado la decisión del Ministerio de Sanidad como "desleal y poco profesional". Según el mandatario, el Gobierno central ha roto de forma unilateral los protocolos acordados, que inicialmente preveían que el buque —de bandera neerlandesa— navegara directamente hacia los Países Bajos tras una escala técnica en Cabo Verde.

"No hay criterios técnicos, solo improvisación", denuncian desde el Ejecutivo regional. Clavijo insiste en que no se ha proporcionado información suficiente para garantizar la calma de los ciudadanos ni la seguridad sanitaria en las islas. La gota que colmó el vaso fue un mensaje de WhatsApp enviado a medianoche por la ministra de Sanidad, Mónica García, informando de la evacuación inminente de un ciudadano neerlandés en estado grave hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife.

El conflicto es total

Mientras el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, se escuda en una supuesta "obligación moral y legal" impuesta por la OMS, Clavijo lanza una pregunta incómoda: ¿Por qué no se evacúa a los pasajeros desde Cabo Verde a sus países de origen? Para el presidente canario, obligar al crucero a navegar tres días más hasta Canarias es una temeridad innecesaria cuando existen alternativas más seguras en Praia.

Canarias se niega a ser el "hospital de emergencia" de una crisis gestionada con opacidad. La población canaria se encuentra asustada ante esta situación. Clavijo ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez y está dispuesto a viajar a Madrid hoy mismo para frenar lo que considera una vulneración de la seguridad del pueblo canario. La sombra del hantavirus acecha las costas y la batalla política no ha hecho más que empezar.