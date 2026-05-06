Canarias estalla por el "oscurantismo" de Sanidad con el hantavirus: "Que con nosotros no cuenten"

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha intervenido este miércoles en La Noche de Cuesta de esRadio, para relatar en primera persona el malestar del Gobierno canario ante la gestión del Ejecutivo central en relación al crucero afectado por casos de hantavirus.

Según ha explicado, ayer martes "a las diez y media de la noche había un avión en Cabo Verde a la espera de trasladar a un paciente muy grave hacia Canarias". La noticia, ha asegurado, les llegó de forma abrupta, tras versiones contradictorias: primero que no habría traslado, luego que sí, después que no.

El problema, según ha denunciado el vicepresidente, no es solo la decisión, sino cómo se ha tomado. "A día de hoy no hay ni un solo informe médico que avale las decisiones que se han adoptado. Por lo menos, Canarias no lo tiene", ha afirmado. Unos informes que ha dicho haber solicitado en varias ocasiones sin éxito, lo que ha aumentado su preocupación: "Seguimos en la misma situación, o quizás más preocupados que antes".

Domínguez ha subrayado que incluso desde el Ministerio de Sanidad se reconocía esta misma mañana que no se conocía la cepa del virus. Poniendo esa afirmación como contexto, ha cuestionado entonces la lógica de trasladar a un paciente en estado grave sin información clara sobre cómo tratarlo: "¿Cómo iban a enviar a un paciente a Canarias si no sabíamos cómo teníamos que atenderlo? Aquí ha habido un grado de oscurantismo, de opacidad, de descontrol y de desorden".

Sobre la comunicación entre Mónica García y el Gobierno canario, Domínguez ha confirmado que la ministra habló anoche con el presidente canario, Fernando Clavijo, aunque la conversación sirvió de muy poco. "Si la ministra cree que esa es toda la información que tienen que darnos, oiga que con nosotros no cuenten", ha advertido, reclamando datos concretos sobre el estado de los pasajeros, los síntomas o los protocolos aplicados.

El vicepresidente también ha cuestionado la gestión de los pasajeros del crucero. Según ha explicado, si realmente ninguno presenta síntomas, como se ha asegurado desde el Gobierno central, no entiende por qué no se les ha trasladado en avión desde Cabo Verde a sus países de origen para realizar allí la cuarentena. "¿Por qué se los obliga a estar tres días más en un barco hasta llegar a Canarias?", se ha preguntado, recordando además el impacto psicológico de la situación: personas que han visto morir a otros pasajeros y que permanecen en un entorno sin recursos médicos suficientes.

"No sabemos absolutamente nada. Pero nada es nada", ha insistido Domínguez, más allá de conocer la hora en la que se ha solicitado el atraque del crucero con unos 140 pasajeros en el puerto de Santa Cruz el próximo sábado. "Lo que necesitamos de una vez por todas es que no se nos trate como se nos está tratando" y no "mensajes que no tienen ningún tipo de contenido", ha concluido el vicepresidente en esRadio.