Desvían a Gran Canaria un avión con enfermos de hantavirus del 'MV Hondius' por un fallo en el aislamiento

El operativo de evacuación aérea de los pasajeros enfermos del crucero MV Hondius ha sufrido este miércoles un contratiempo de calado. Una ambulancia aérea que trasladaba a dos pacientes con hantavirus desde Praia (Cabo Verde) hacia Ámsterdam ha tenido que desviarse de manera imprevista al aeropuerto de Gran Canaria sobre las 16:00 horas. La aeronave, operada por la compañía turca Redstar Aviation con matrícula TC-RSD, no ha podido completar la ruta prevista después de que Marruecos vetara su entrada en el espacio aéreo del país.

Lo que en un primer momento se comunicó como una simple parada para repostar combustible ha resultado ser, según ha precisado posteriormente la Delegación del Gobierno en Canarias, un problema técnico de mayor entidad: la burbuja de aislamiento en la que viajaba uno de los dos pacientes ha resultado dañada, lo que exige una intervención en tierra antes de poder reanudar el vuelo hacia los Países Bajos.

Una segunda aeronave en camino

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A las complicaciones técnicas se suma ahora un nuevo capítulo. La reparación del fallo eléctrico derivado del aislamiento del paciente no está siendo viable sobre el terreno, por lo que se ha solicitado la incorporación de una segunda aeronave que se desplace hasta Gran Canaria para hacerse cargo del traslado del afectado.

Cordón sanitario en pista

Durante toda la escala, ningún ocupante ha abandonado la aeronave. El perímetro alrededor del avión permanece acordonado y las maniobras se ejecutan bajo un dispositivo de bioseguridad reforzado, conforme al protocolo del Reglamento Sanitario Internacional para evacuaciones de pacientes con enfermedades infecciosas. La Delegación del Gobierno ha insistido en que se trata de una operación con todas las garantías sanitarias y ha descartado cualquier riesgo para la población.

El aterrizaje, no autorizado por Marruecos

El plan inicial del vuelo contemplaba una escala en Marrakech para repostar antes de poner rumbo a Ámsterdam. La negativa marroquí ha obligado a activar el plan alternativo con destino a Canarias. Fuentes del sector aeronáutico apuntan, además, a que la aeronave podría no haber tramitado con la antelación suficiente el permiso administrativo necesario para sobrevolar territorio marroquí, lo que habría precipitado el desvío.

El incidente se produce en plena tensión institucional entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario por la llegada del MV Hondius al puerto de Tenerife prevista para el sábado, una decisión a la que se opone frontalmente el presidente Fernando Clavijo.