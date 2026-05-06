El municipio de Tenerife donde llegará el Hondius exige transparencia y garantías sanitarias

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha expresado su "preocupación" ante la previsión de llegada del buque MV Hondius al puerto industrial del municipio, tras detectarse en su interior un brote de hantavirus. El consistorio ha reclamado garantías sanitarias, información detallada sobre la situación y coordinación entre administraciones para gestionar la posible escala del barco.

El gobierno municipal ha señalado en un comunicado que se trata de una situación de "especial sensibilidad" que requiere prudencia, rigor técnico y coordinación institucional. En este contexto, ha subrayado que Granadilla de Abona es un municipio "comprometido" y "solidario", dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia de carácter sanitario, aunque ha insistido en que esa colaboración debe basarse en información clara, precisa y contrastada.

El Ayuntamiento ha advertido de que cualquier actuación debe evitar la incertidumbre y garantizar la seguridad sanitaria de la población, así como de los profesionales implicados en las operaciones portuarias.

Exigencia de información sanitaria

El consistorio ha considerado imprescindible conocer con detalle el alcance del brote detectado en el buque, el número de personas afectadas, los posibles riesgos de transmisión y las medidas sanitarias previstas para prevenir cualquier impacto en tierra.

También ha solicitado que se concreten los protocolos de actuación que se aplicarán en caso de que el barco atraque finalmente en el puerto industrial del municipio, situado en la zona de Puerto de Granadilla.

En este sentido, el Ayuntamiento ha insistido en que la información debe ser "rigurosa y actualizada" para poder actuar con responsabilidad y evitar escenarios de alarma social innecesaria.

El gobierno local ha asegurado que mantiene contacto permanente con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de seguir la evolución de los acontecimientos y trabajar de forma coordinada.

Según el consistorio, esta coordinación es clave para garantizar una respuesta homogénea entre administraciones y evitar decisiones aisladas en un contexto sanitario sensible.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que también permanece atento a las recomendaciones de los organismos internacionales competentes en materia de salud pública.

Reclamación de transparencia y planificación

El comunicado municipal subraya que las decisiones que afectan directamente al municipio no pueden adoptarse de forma unilateral ni al margen de la institución local. En este sentido, defiende que cualquier actuación debe contar con criterios sanitarios sólidos y una planificación adecuada.

El Ayuntamiento ha reiterado que la voluntad de colaboración debe ir acompañada de garantías suficientes, especialmente en situaciones que puedan afectar a la seguridad de los vecinos y a la actividad en el entorno portuario.

El consistorio ha insistido en la necesidad de transparencia entre administraciones y de una coordinación efectiva que permita gestionar la situación con base en criterios técnicos.

Seguimiento del posible atraque

La previsión de llegada del buque, que según la información trasladada se produciría el próximo sábado, ha motivado el seguimiento activo por parte del Ayuntamiento, que ha reiterado su disposición a actuar con responsabilidad, pero también con firmeza en la defensa de la seguridad sanitaria del municipio.

El consistorio ha concluido que la prioridad es garantizar la protección de la población y la tranquilidad de los vecinos ante cualquier escenario derivado de la situación sanitaria a bordo del barco.