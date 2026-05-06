El PP canario lleva al Senado la batalla por los núcleos costeros: 'Ni un derribo más'

El Partido Popular de Canarias redobla su ofensiva en Madrid para blindar el litoral de las islas. Tras lograr un consenso histórico en el Parlamento autonómico —con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Vox—, la formación conservadora ha trasladado este miércoles al Senado una enmienda clave para paralizar la "maquinaria de demolición" del Gobierno central.

Suspensión de los deslindes

La iniciativa, defendida con firmeza por la diputada del PP, Jennifer Curbelo, reclama una moratoria inmediata de todos los expedientes de deslinde, caducidad y derribo actualmente en curso. El objetivo es suspender cualquier actuación de la Dirección General de Costas mientras el Congreso de los Diputados tramita la reforma legislativa que busca proteger los núcleos costeros con valor etnográfico y cultural.

Fin a la inseguridad jurídica

Desde el PP denuncian la "inseguridad jurídica" que han sufrido durante décadas miles de vecinos en el archipiélago. Con este movimiento, se busca convertir la moratoria en un escudo legal urgente que evite la desaparición de poblados marineros tradicionales antes de que la nueva normativa estatal pueda entrar en vigor. La pelota está ahora en el tejado de la Cámara Alta, donde se dirime el futuro de gran parte del litoral canario.