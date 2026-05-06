El Puerto de Tenerife navega a ciegas ante la crisis del crucero infectado: "No hay ningún tipo de comunicación"

La gestión de las crisis en nuestras fronteras vuelve a tropezar con su defecto más crónico: la alarmante falta de información oficial y la improvisación de los actores implicados. Mientras la opinión pública y los medios de comunicación dan por hecho el desembarco inminente en Canarias de un crucero infectado por hantavirus, la realidad institucional es de un desconcierto absoluto. La desconexión entre quienes generan la alerta y quienes deben tomar las decisiones operativas es total, dejando a las autoridades locales a merced de los rumores.

Lejos de existir un gabinete de crisis estructurado y con comunicación fluida, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha puesto sobre la mesa una situación insólita: los responsables de gestionar los muelles se informan por los periódicos. "La situación es que nos vamos enterando de un montón de noticias a través de los medios de comunicación", confiesa el presidente, evidenciando que, a nivel burocrático, la Administración central y las navieras mantienen a las autoridades canarias completamente a oscuras.

Ni rastro de la solicitud oficial

La incertidumbre se multiplica cuando se contrasta la histeria mediática con los registros oficiales. A las puertas de lo que podría ser una grave emergencia sanitaria, nadie ha movido un dedo por los cauces legales. La contundencia de Suárez no deja lugar a dudas: "En el Puerto de Tenerife no hay a esta hora (...) ninguna solicitud de atraque por parte de este buque que se encuentra ahora en Cabo Verde. Ninguna".

El descontrol es de tal magnitud que el recinto portuario lleva horas en alerta basándose en el humo de la especulación. "Ni desde ayer, que estamos alarmados con esta pendiente solicitud, pero ahora mismo no hay nada, solo noticias en los medios de comunicación de las que a nosotros no tenemos ninguna constancia", lamenta textualmente el máximo responsable del puerto.

Un protocolo bloqueado por la inacción

Frente a la ligereza con la que se maneja la información, la ley marítima española es estricta, pero requiere que alguien asuma la responsabilidad de iniciar el trámite. Para que el engranaje de seguridad y sanidad se active, es indispensable "una solicitud a través de un portal que tenemos que se llama Dueport, o una llamada de un consignatario", detalla Suárez.

Ese silencio inicial bloquea todo el sistema de defensa y prevención. Sin petición formal, el Puerto no puede contactar "con Capitanía Marítima primero, que es el competente en materia de seguridad, y con Sanidad Exterior". Esta inacción institucional paraliza a Sanidad Exterior, el único organismo con autoridad real para decidir "si aceptamos o no aceptamos el atraque" y, en un escenario positivo, establecer "una pauta para que el atraque sea en un sitio donde ellos puedan trabajar con tranquilidad y con seguridad".

Mientras los rumores de salón dan por hecho que la isla ya ha sido elegida como zona cero para el desembarco este mismo viernes, Pedro Suárez pone freno al disparate recordando los tiempos que impone la logística marítima: "El barco todavía se encuentra en el fondeo de Praia en Cabo Verde y una travesía de este tipo dura al menos 48 horas".

Hay margen temporal para actuar, pero el reloj corre en contra de una administración que se enfrenta a una crisis fantasma. La inacción de los consignatarios y el cortocircuito informativo de las autoridades pertinentes no hacen más que agravar la incertidumbre y alimentar la alarma social frente a un buque del que, oficialmente, la Autoridad Portuaria no sabe absolutamente nada.