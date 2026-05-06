El turismo aporta el 43% de la recaudación mientras la izquierda pide límites

Mientras el debate ideológico se pierde en consignas sobre el "decrecimiento" y la "turismofobia", la aritmética del informe Impactur, presentado este martes por la Consejería de Turismo y Exceltur, ha dictado una sentencia implacable: el sector no es solo una actividad económica, es el verdadero presupuesto general de Canarias. Los datos de 2024 y las proyecciones de 2025 revelan que el turismo ya aporta el 43,2% de la recaudación fiscal de las islas. En términos técnicos, esto significa que el "malvado" motor turístico inyecta 4.107 millones de euros en las arcas públicas; dinero que, curiosamente, sirve para financiar exactamente todo lo que la izquierda dice defender.

La hucha de los servicios públicos

El análisis de Óscar Perelli (Exceltur) y Jéssica de León (consejera de Turismo) pone cifras al "milagro" de la recaudación. Esos 4.100 millones de euros en impuestos generados por el sector no se quedan en un limbo financiero, sino que cubren de forma casi íntegra el Estado de bienestar canario:

Sanidad: El turismo paga el 95,3% del gasto sanitario (4.309 millones). Es decir, casi cada quirófano, médico y medicina en las islas lo sufraga indirectamente un visitante.

Educación: El sector cubre la totalidad del presupuesto educativo (2.155 millones). Sin hoteles, sencillamente no habría fondos para los colegios e institutos públicos.

La paradoja es fascinante: quienes piden limitar el turismo están, en la práctica, proponiendo un recorte masivo en la sanidad y la educación de los canarios.

Productividad frente a pancartas

Frente a la narrativa de la explotación y la precariedad, los datos técnicos muestran una apuesta sin precedentes por la calidad. Desde 2023, se han invertido una media de 1.100 millones de euros anuales para transformar plazas obsoletas en productos de lujo.

El mercado ha sacrificado 2.688 plazas de baja categoría para incorporar 1.781 plazas de cinco estrellas. El objetivo es el turista de alto valor que deja 177 euros diarios en destino. Este modelo permite que el PIB turístico alcance los 23.375 millones de euros (el 37,7% del total regional) sin necesidad de saturar el territorio con más cantidad, sino con más valor.

¿Quién alimenta a quién?

La tesis de que el turismo es un compartimento estanco que no beneficia al resto es, matemáticamente, falsa. Por cada 100 euros de valor añadido en el sector, se generan 44,5 euros adicionales en la agricultura, la construcción o la energía. Además, el sector sostiene 413.064 empleos (el 42,3% del total de Canarias), actuando como un escudo social real frente a una tasa de paro que, sin este motor, sería insostenible.

"Resulta intelectualmente deshonesto pedir el decrecimiento turístico mientras se exige un aumento del gasto público. En Canarias, el hotel de cinco estrellas es el que paga la consulta del pediatra y el sueldo del profesor. Negar esta simbiosis es negar la viabilidad misma de la autonomía."

La realidad golea al relato

El informe Impactur confirma que Canarias ha sabido reposicionarse hacia un modelo de éxito que genera ingresos fiscales récord. El reto no es poner límites a la gallina de los huevos de oro, sino resolver la brecha digital para que las pymes locales capten aún más de ese gasto de 177 euros diarios.

Mientras la ideología se empeña en morder la mano que da de comer, y que paga las recetas médicas, el sector privado sigue invirtiendo a niveles históricos para garantizar que Canarias no solo sea un destino de vacaciones, sino una comunidad capaz de mantener sus servicios públicos. En 2026, la soberanía de las islas no se debate en las asambleas, se firma en las recepciones de los hoteles que financian el Estado.