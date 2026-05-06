En directo la ruta del MV Hondius hacia Canarias: el mapa en tiempo real de su ubicación

El MV Hondius, el buque que ha activado todas las alertas sanitarias internacionales por un brote de hantavirus, se encuentra en este momento fondeado frente a las costas de Praia, la capital de Cabo Verde. La localización de la embarcación es pública y puede monitorizarse en tiempo real mientras los equipos médicos completan las evaluaciones de seguridad antes de permitir que el navío retome su ruta hacia territorio español.

Siga el rastro del buque en tiempo real: Puede consultar la posición exacta, el rumbo y la velocidad del MV Hondius a través del radar de navegación disponible en este enlace de CruiseMapper.

Evaluación del ECDC y evacuaciones

La situación a bordo está siendo supervisada por un equipo de epidemiólogos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Tras una inspección minuciosa, las autoridades sanitarias han confirmado la identificación de tres casos positivos. Estos pacientes ya han sido evacuados con éxito desde Cabo Verde hacia los Países Bajos para recibir tratamiento especializado.

El estado del médico británico

Uno de los puntos críticos de las últimas horas ha sido el estado de salud del médico del barco, de nacionalidad británica, cuya situación clínica llegó a plantear un traslado de urgencia a España. Sin embargo, las últimas informaciones confirman que el facultativo ha sido estabilizado en el propio buque. Esta mejoría descarta, por el momento, su evacuación a centros hospitalarios españoles, una opción que el Gobierno había barajado como medida de auxilio inicial.

Rumbo a las Islas Canarias

Una vez finalice la gestión de los casos activos en aguas de Cabo Verde, el MV Hondius tiene previsto iniciar su travesía hacia el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. El tiempo estimado de navegación para cubrir esta distancia es de tres días. Se espera que sea en suelo canario donde se despliegue el grueso del mecanismo europeo de protección civil para la repatriación segura de los 147 pasajeros y tripulantes que permanecen en la embarcación.