Arrecife acaba con años de oscuridad: luz LED para el entorno del campo de Argana Alta

Se está cumpliendo. El barrio de Argana Alta respira hoy más tranquilo. El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Obras Públicas, ha finalizado los trabajos para dotar de iluminación nocturna a las calles aledañas al Campo Municipal de Fútbol, cumpliendo así con una de las demandas más antiguas y repetidas de los residentes y transeúntes de esta zona.

Seguridad y tecnología soterrada

La actuación se ha centrado especialmente en la calle Rancho de Pascua, una vía estratégica que conecta la zona deportiva con los diseminados de Argana. Desde este pasado martes, la calle ya cuenta con un moderno sistema de lámparas LED, cuya instalación se ha realizado de forma totalmente soterrada, eliminando cables aéreos, mejorando la estética urbana y la seguridad.

El alcalde de la ciudad, Yonathan de León, ha supervisado los trabajos a pie de calle, destacando que esta intervención no solo mejora la visibilidad, sino que aporta una necesaria sensación de seguridad y tranquilidad a los vecinos que transitan por la zona en horarios nocturnos.

Un plan de choque para los barrios

Esta obra no es un caso aislado. Bajo el mandato de De León, el consistorio capitalino ha puesto en marcha un ambicioso plan de renovación del alumbrado que ya ha llegado a otros barrios como Las Salinas, La Destila, Maneje y Altavista.

"Antes de que concluya el verano, otras calles de Argana Alta también estrenarán nuevo alumbrado", ha confirmado el primer edil. En estos momentos, las cuadrillas municipales trabajan a contrarreloj en sectores como La Concha, Tinasoria y diversos tramos pendientes en Argana Alta, con el objetivo de que ningún rincón de Arrecife quede a oscuras tras años de abandono administrativo.