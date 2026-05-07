Esta madrugada partió de Tenerife el avión que trasladaba a dos contagiados de hantavirus a Países Bajos y que permanecía en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte médico. Se prevé que llegue a Ámsterdam sobre las nueve de la mañana.
El avión que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos tuvo que esperar en la pista del aeropuerto de Gran Canaria.
El avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.
Finalmente, según fuentes del Gobierno, se requirió un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en Gran Canaria.
De Praia
El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Ámsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17:00, hora de Países Bajos.
Pese a que la tripulación había comunicado un cambio de ruta para hacer escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figuraba en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Flightradar24, ninguna de las aeronaves tiene previsto parar en la ciudad andaluza de acuerdo con las fuentes de Sanidad.
Escala en Valencia
El aparato que permanecía en Gran Canaria salió posteriormente sin pasajeros ni pacientes a bordo, únicamente con la tripulación, realizando una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar rumbo a Róterdam.
El ejecutivo asegura que, en todo momento, el operativo se desarrolló siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del traslado.
Primer avión
El miércoles, ya aterrizó en Países Bajos el primero de los dos aviones ambulancia, entre ellos dos en estado grave.
La aeronave llegó al aeropuerto de Schiphol, cercano a Ámsterdam, pasadas las 20:00 hora local (18:00 GMT). Dos pacientes que viajaban en la misma fueron trasladados a sendas ambulancias, según informó la cadena estatal holandesa NOS.