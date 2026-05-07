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Canarias

Despega de Tenerife el avión con contagiados de hantavirus que rechazó Marruecos

Permanecía en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte médico.

Libertad Digital
Permanecía en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte médico.
El avión ambulancia que trasladaba a dos contagiados de hantavirus del MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos permanecerá en Gran Canaria, donde aterrizó por un fallo eléctrico, hasta la llegada de otra aeronave. | EFE

Esta madrugada partió de Tenerife el avión que trasladaba a dos contagiados de hantavirus a Países Bajos y que permanecía en Gran Canaria por un fallo eléctrico en el soporte médico. Se prevé que llegue a Ámsterdam sobre las nueve de la mañana.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

El avión que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos tuvo que esperar en la pista del aeropuerto de Gran Canaria.

El avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

Finalmente, según fuentes del Gobierno, se requirió un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en Gran Canaria.

De Praia

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Ámsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17:00, hora de Países Bajos.

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Pese a que la tripulación había comunicado un cambio de ruta para hacer escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figuraba en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Flightradar24, ninguna de las aeronaves tiene previsto parar en la ciudad andaluza de acuerdo con las fuentes de Sanidad.

Escala en Valencia

El aparato que permanecía en Gran Canaria salió posteriormente sin pasajeros ni pacientes a bordo, únicamente con la tripulación, realizando una escala técnica en Valencia para repostar antes de continuar rumbo a Róterdam.

El ejecutivo asegura que, en todo momento, el operativo se desarrolló siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del traslado.

Primer avión

El miércoles, ya aterrizó en Países Bajos el primero de los dos aviones ambulancia, entre ellos dos en estado grave.

La aeronave llegó al aeropuerto de Schiphol, cercano a Ámsterdam, pasadas las 20:00 hora local (18:00 GMT). Dos pacientes que viajaban en la misma fueron trasladados a sendas ambulancias, según informó la cadena estatal holandesa NOS.

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