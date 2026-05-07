El alcalde de Santa Lucía, a la Fiscalía: PP-AV denuncia prevaricación por atrincherarse en el cargo

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se asoma al abismo judicial. El concejal de PP-AV, Juan José Ramos, ha llevado la crisis de gobierno a los tribunales mediante una denuncia penal ante la Fiscalía y un recurso contencioso-administrativo contra el alcalde, Francisco García. Aparentemente, la acusación parece grave: presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos.

El informe 'secuestrado' de la Secretaría

El origen del conflicto radica en el informe emitido el pasado 18 de marzo de 2026 por la Secretaría General del Ayuntamiento. Dicho documento es tajante: tras ser expulsados de Nueva Canarias (NC-FAC) para integrarse en Primero Canarias, el alcalde y otros cinco ediles pasaron automáticamente a tener la condición de concejales no adscritos.

Por lo que, esta situación conlleva la pérdida inmediata de derechos económicos, dedicaciones exclusivas y parte de la financiación del grupo municipal. Sin embargo, la denuncia sostiene que García "secuestró" el informe, evitando así deliberadamente incluirlo en el orden del día de los plenos de marzo, abril y mayo para evitar perder sus retribuciones.

Desobediencia a la justicia

La gravedad del caso aumenta tras revelarse que el alcalde habría ignorado un auto judicial dictado el 9 de abril de 2026. Dicho auto rechazaba la suspensión cautelar de su expulsión y avalaba el criterio de la Secretaría Municipal.

Lejos de acatar la resolución, el regidor buscó un "criterio favorable" externo en la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias para contradecir a los técnicos municipales y mantenerse en el poder. Además, se le reprocha haber impedido a la oposición plantear cuestiones de orden en el último pleno extraordinario, "vaciando de contenido" la soberanía del Pleno.

Ofensiva legal

El recurso contencioso solicita ahora que se declare nula la actuación del alcalde y que se reconozca de forma efectiva la condición de no adscritos para los seis ediles afectados. De prosperar la vía penal en la Fiscalía, Francisco García podría enfrentarse a penas de inhabilitación que pondrían fin de forma abrupta a su mandato en el municipio grancanario.