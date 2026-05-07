El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta semana el nuevo decreto que regulará la implantación de titulaciones oficiales, sustituyendo una norma de 2008 que, a ojos del Ejecutivo, se había quedado obsoleta. Sin embargo, bajo la apariencia de "ordenar la oferta" y "garantizar la sostenibilidad", el texto esconde una carga de profundidad que podría convertirse en un desincentivo letal para la educación privada y los nuevos modelos de formación. Al imponer criterios de "masa crítica" y "supervivencia" basados en el número de alumnos, Canarias corre el riesgo de cerrar la puerta a la innovación justo cuando el mercado laboral más la reclama.

La falacia de la 'sostenibilidad' numérica

La tesis oficial es seductora: no se deben malgastar recursos en títulos que no tienen demanda. Pero esta lógica, aplicada a la universidad privada, es una interferencia directa en la libertad de empresa. Si un proyecto como la Universidad de las Hespérides o cualquier otro centro privado decide apostar por una titulación de nicho, como inteligencia artificial aplicada o economía liberal, y decide sostenerla con su propio capital pese a tener pocos alumnos iniciales, ¿por qué debe el Estado certificar su defunción?

El decreto establece que, ante la falta de alumnos, las universidades deberán "plantear actuaciones para garantizar su continuidad" o, en última instancia, proceder a su extinción. Esta medida castiga los métodos de formación alternativos que, a menudo, nacen con grupos reducidos para garantizar una calidad y una especialización que las masificadas universidades públicas no pueden ofrecer.

El castigo al 'modelo boutique'

La desconexión entre la universidad y el mundo laboral en Canarias es un hecho técnico: las empresas demandan perfiles que la academia tradicional tarda décadas en homologar. Las universidades privadas son, por definición, los laboratorios donde se prueban estas nuevas soluciones de mercado.

El decreto busca evitar que se repitan títulos. Si la universidad pública ya ofrece un grado, el Gobierno tiene ahora más herramientas para impedir que una privada ofrezca su propia versión, cercenando la competencia que es, precisamente, la que obliga a mejorar la calidad.

Al obligar a las privadas a cumplir con los mismos estándares de "masa crítica" que una pública financiada por el contribuyente, el Gobierno desincentiva el modelo boutique: formación de altísimo valor para muy pocos alumnos, diseñada específicamente para sectores de élite o alta tecnología.

Mientras el presidente Clavijo viaja a Bruselas para defender la "singularidad" de Canarias en el transporte y la energía, el Gobierno parece olvidar esa misma singularidad en lo educativo. Exigir umbrales rígidos de matriculación en un archipiélago fragmentado es ignorar que la educación online y los modelos híbridos son la única vía para que un estudiante de El Hierro o La Gomera acceda a formación especializada sin coste de desplazamiento. Si estos títulos son señalados como "insostenibles" por no llenar aulas físicas, el decreto estará fomentando activamente la brecha de talento.

¿Soberanía académica o control de daños?

El nuevo marco normativo refuerza el papel de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria (Accuee) como el gran árbitro del sistema. Sin embargo, si la Agencia se limita a contar cabezas en lugar de evaluar la agilidad de los planes de estudio frente a las demandas de las empresas de 2026, el decreto será un fracaso.

La verdadera sostenibilidad no es económica (que en la privada corre a cargo del accionista), sino de valor. Canarias no necesita menos títulos; necesita títulos más audaces, más rápidos y, si es necesario, más pequeños. Lo mínimo que se puede pedir es que la universidad deje de poner trabas a quienes intentan formar a los profesionales que sostendrán ese motor. El decreto está servido, pero la duda persiste: ¿estamos ordenando la universidad o simplemente estamos impidiendo que evolucione?