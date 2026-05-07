El Parlamento de Canarias adquiere una joya del siglo XVIII en La Laguna para el Consejo Consultivo

El Parlamento de Canarias ha dado un paso estratégico para fortalecer su presencia institucional y proteger el legado arquitectónico de las islas. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, ha confirmado la adquisición de la Casa Van de Heede, un inmueble de incalculable valor histórico situado en la emblemática calle San Agustín, en pleno corazón del casco antiguo de La Laguna.

Una inversión de 1,6 millones para el servicio público

La operación fue realizada mediante compra directa por un importe de 1,6 millones de euros; esta responde a la necesidad de dotar al Consejo Consultivo de Canarias de una infraestructura acorde a su crecimiento y funciones. La nueva sede no solo mejorará la eficiencia del servicio público, sino que también permitirá albergar un salón de actos, biblioteca, archivos y nuevos despachos para los consejeros y el personal técnico.

El presidente del Consejo Consultivo, Carlos de Millán Hernández, ha elogiado la "agilidad" y la "voluntad política" de Astrid Pérez para sacar adelante esta compra, subrayando que la colaboración institucional ha sido clave para garantizar que la institución cuente con espacios modernos integrados en edificios históricos.

De manos privadas al disfrute de todos los canarios

Para la presidenta Astrid Pérez, esta adquisición trasciende lo meramente administrativo. "Se trata de un patrimonio histórico que pasa de manos privadas a ser de todos; ahora podrán disfrutarlo todos los canarios porque forma parte del Parlamento", ha declarado durante su visita al inmueble.

La Casa Van de Heede, construida en el siglo XVIII por el comerciante Guillermo Van de Heede, es un ejemplo excepcional de la arquitectura doméstica tradicional canaria. El edificio se destaca por su patio claustrado, sus columnas y sus cubiertas de madera de tea, elementos que le valieron formar parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.

Conservación y accesibilidad

El edificio tiene una ubicación privilegiada y esto favorecerá la accesibilidad y la integración urbana del Consejo Consultivo. Además, el compromiso de la Cámara garantiza la conservación y puesta en valor de esta pieza arquitectónica, evitando así el deterioro de un inmueble que es seña de identidad del casco histórico lagunero.