San Cristóbal de La Laguna. La estructura institucional de Vox en Canarias continúa su proceso de descomposición. Dña. Yadira Isabel Álvarez Benítez, actual concejal en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, ha formalizado su salida inminente de la formación para pasar a integrar el grupo de no adscritos.

El documento oficial, que ha tenido entrada en el Registro del Pleno bajo el número 195/2026, está fechado este mismo 6 de mayo de 2026. En dicho escrito, la edil comunica a la corporación su "baja voluntaria del Grupo Municipal Vox". Con este movimiento, la formación pierde a su representante en uno de los municipios de mayor peso electoral de la isla de Tenerife, evidenciando una preocupante falta de solidez organizativa.

El precedente de José Manuel Brito Cabrera

La marcha de Álvarez Benítez no es un hecho aislado dentro del consistorio lagunero, sino la repetición de un patrón idéntico. La edil asumió su acta de concejal tras el trágico fallecimiento de su predecesor en el cargo, José Manuel Brito Cabrera, ocurrido a principios de este mismo año.

Lo determinante a nivel político es que Brito Cabrera, quien había obtenido su escaño concurriendo en las listas de Vox en las elecciones municipales de mayo de 2023, ya había adoptado exactamente la misma decisión: en el año 2024 decidió abandonar la disciplina del partido y pasar a la condición de concejal no adscrito. El hecho de que los dos ediles que han ocupado este mismo escaño en la presente legislatura acaben renegando de sus siglas revela una profunda crisis en la delegación local del partido.

El goteo incesante: Marta Gómez y Juan Manuel Hermoso

El colapso en las filas del partido no se circunscribe únicamente al municipio de La Laguna. La coyuntura ilustra un escenario generalizado de deserciones en las instituciones del archipiélago, impulsado por la desconexión y la inoperancia que los cargos públicos canarios denuncian sufrir por parte de la Ejecutiva Nacional en Madrid.

El revés más sonado tuvo lugar en el Parlamento de Canarias. En septiembre de 2024, la diputada autonómica Marta Gómez formalizó su dimisión, abandonando el Grupo Parlamentario de Vox para pasar al Grupo Mixto. Gómez escenificó su salida denunciando un abandono total por parte de la Dirección Nacional y la falta de un respaldo firme y estructurado ante crisis capitales para las islas, como es el caso de la inmigración.

Esta tónica de rupturas se reprodujo también en la capital de la isla. En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el edil Juan Manuel Hermoso Antolín acabó igualmente desligándose de Vox, abandonando el Grupo Municipal para operar en la corporación como concejal no adscrito.

Falta de servicio y desconexión con Madrid

La acumulación de dimisiones —Marta Gómez en la Cámara autonómica, Juan Manuel Hermoso en Santa Cruz, y Yadira Álvarez junto al precedente del fallecido José Manuel Brito en La Laguna— certifica la enorme fragilidad de la implantación territorial del partido. La sangría expone la manifiesta incapacidad de la Dirección Central para retener a sus cargos electos, así como la falta de atención y servicio prestado a sus bases en las islas. De continuar esta inercia, la presencia institucional que Vox logró amasar en el archipiélago amenaza con quedar reducida a un goteo irrelevante de representantes no adscritos.