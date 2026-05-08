Clavijo a Sánchez: el crucero del hantavirus debe salir de Canarias de inmediato

El sentido común parece ser el menos común de los sentidos en los despachos de Madrid, pero afortunadamente en Canarias alguien mantiene el pulso. Fernando Clavijo lo ha dejado claro este viernes: el crucero afectado por el brote de hantavirus no es plato de buen gusto y, una vez se cumpla con la labor humanitaria de desembarcar a los pasajeros, el barco tiene que desaparecer de nuestras costas de forma inmediata.

Canarias no es un laboratorio

Resulta difícil de entender la decisión del Ejecutivo central de traer este problema a las Islas. ¿Por qué Canarias siempre tiene que cargar con los experimentos de riesgo de Sanidad Exterior? Clavijo, con un tono firme en estos tiempos de tibieza política, ha subrayado que "no tiene sentido" que el buque permanezca fondeado frente a Granadilla más tiempo del estrictamente necesario. La prioridad es la seguridad del Archipiélago, y eso pasa por que la desinfección y esterilización se hagan donde corresponde: en Holanda.

Logística de precisión y seguridad

La logística es un quebradero de cabeza. Con pasajeros de 23 nacionalidades distintas, la evacuación desde el muelle directamente al aeropuerto es una operación de precisión quirúrgica. Mientras un avión del Ejército se hará cargo de los 14 españoles a bordo, el resto del operativo debe ser igual de ágil para minimizar cualquier riesgo de contacto.

Es comprensible el recelo de los trabajadores portuarios. A nadie le gusta que le traigan un foco de infección a la puerta de casa por una gestión cuestionable desde la capital. Clavijo pide "arrimar el hombro" para que todo salga bien, pero la lección queda clara: Canarias no puede ser el patio de recreo para las crisis que Madrid ni sabe ni quiere gestionar en otros puertos. Que los pasajeros vuelvan a sus casas, sí, pero que el riesgo se aleje de nuestras costas cuanto antes.