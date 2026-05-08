El alcalde socialista de Santa María de Guía, condenado por triplicar la tasa de alcohol al volante

Nueva polémica que salpica a las filas del PSOE en Canarias. El alcalde de Santa María de Guía (Gran Canaria), Alfredo Gonçalves, ha sido condenado este viernes tras ser interceptado por la Policía Local conduciendo bajo los efectos del alcohol. Pese a la gravedad de los hechos y a la condena judicial, el regidor ya ha adelantado que se aferra al cargo y no dimitirá.

Los hechos, que han trascendido ahora tras la celebración del juicio rápido, tuvieron lugar la noche del pasado lunes en San Bartolomé de Tirajana. Gonçalves circulaba con su vehículo particular por la conocida avenida de España cuando fue detenido en un control rutinario de la Policía Local.

Los resultados de las pruebas de alcoholemia no dejaron lugar a dudas sobre el estado del primer edil socialista: la primera tasa dio un resultado de 0,72 mg/l de aire espirado y la segunda confirmó el primer dato, 0,70 mg/l. Estas cifras suponen triplicar el límite máximo permitido (0,25 mg/l), lo que automáticamente convierte la infracción administrativa en un delito contra la seguridad vial tipificado en el Código Penal.

Ante la contundencia de las pruebas, el alcalde compareció este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Alfredo Gonçalves reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía para beneficiarse de una reducción de un tercio de la condena, tal y como permite la ley en estos procedimientos rápidos. La sentencia firme establece 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 8 meses de privación del carné de conducir (retirada del permiso de conducción).

Perdón sin dimisión

Aunque el alcalde compareció ante los medios de comunicación para pedir disculpas, asegurando que lo sucedido "no tiene justificación alguna" y que asume "plenamente la responsabilidad", sus palabras no han venido acompañadas de un gesto de coherencia política.

Gonçalves dejó claro en la rueda de prensa que no iba a dimitir, que pretende seguir al frente del consistorio guiense a pesar de contar con una condena penal por un comportamiento que pone en riesgo la seguridad de los vecinos del municipio.