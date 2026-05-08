El PP estalla contra el "caos" de Sánchez: denuncian que Tenerife asume un riesgo sanitario letal sin garantías

La indignación política en Canarias ha alcanzado su punto de ebullición. Y es que el Partido Popular canario ha alzado la voz de forma contundente contra lo que consideran una "decisión arbitraria e irresponsable" del Gobierno de Pedro Sánchez: convertir a Tenerife en el epicentro de un brote de hantavirus que se pudo haber resuelto a miles de kilómetros de distancia.

Una decisión política, no sanitaria

El vicesecretario de Organización del PP canario, Jacob Qadri, ha hablado y ha sido tajante al señalar que el archipiélago es víctima de una "improvisación constante" por parte del Ministerio de Sanidad y el de Política Territorial. Según los populares, el crucero neerlandés tuvo oportunidades de evacuar a sus pasajeros en puertos seguros como los de Cabo Verde, pero el Ejecutivo central ha decidido y preferido "trasladar el problema" a las islas canarias de espaldas al Gobierno regional.

"Nos han convertido en el foco de un virus con una letalidad que puede rozar el 50%", lamenta Qadri, quien califica de "desleal" que se haya gestionado una crisis de tal magnitud a través de unos mensajes de WhatsApp a medianoche y sin aportar los informes técnicos que avalen la seguridad de la población tinerfeña.

Sombras sobre el protocolo de aislamiento

La preocupación del PP se hace notar. Qadri ha puesto sobre la mesa las carencias del sistema: mientras Madrid asegura que el riesgo es bajo, la realidad es otra, ya que el Hospital de La Candelaria cuenta con unidades de aislamiento muy limitadas. "Si el contagio de humano a humano se confirma, como sugiere el caso de una azafata hospitalizada en Ámsterdam, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad de 140 personas con las camas disponibles?", cuestiona el dirigente popular.

Además, el PP tilda de "medidas chapuceras" las contradicciones entre los ministerios acerca de la obligatoriedad de las cuarentenas y el protocolo de desembarco en el puerto de Granadilla de Abona, donde el buque finalmente quedará fondeado.

Ofensiva en el Congreso

Lo consideran un "caos absoluto". El Partido Popular ya ha registrado la solicitud de comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García. Éstos exigen que dé la cara en el Congreso y explique por qué ha puesto en riesgo la seguridad biológica de Canarias sin transparencia y con una opacidad que, según Qadri, "traiciona una vez más a esta tierra".