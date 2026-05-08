Santa Cruz bajo asedio digital: Bermúdez blinda el Ayuntamiento frente a 300 ataques diarios

No es una película de ciencia ficción, es el día a día en las oficinas del Ayuntamiento de Santa Cruz. Según los datos revelados por el alcalde José Manuel Bermúdez, la capital recibe una media de 300 ataques informáticos cada jornada. Es una cifra que asusta y que pone de manifiesto que la delincuencia ya no solo está en las calles, sino que intenta colarse por la puerta de atrás de nuestros sistemas públicos para robar datos y dinero de los contribuyentes.

Gestión y prevención frente al caos digital

En el Consistorio no se han quedado de brazos cruzados. Frente a la parálisis ha habido una hoja de ruta clara. Bermúdez ha destinado 350.000 euros anuales para blindar la seguridad de todos. Un solo click equivocado puede paralizar una ciudad, la protección no es un gasto, es una obligación moral hacia el ciudadano.

Hackron 2026: Santa Cruz, capital de la resistencia

La apuesta por la tecnología se confirma con la celebración del congreso Hackron, que el próximo 15 de mayo convertirá al Auditorio de Tenerife en el búnker de los mejores expertos. Un acierto la simulación de 'cibercrisis' real a la que se someterá el propio alcalde. Ver a un gestor público bajando al barro, enfrentándose a la presión de un ataque en tiempo real frente al público.

El escudo canario funciona

La colaboración con el Gobierno de Canarias y el Centro de Criptología Nacional es la prueba de que, cuando las instituciones reman en la misma dirección, los canarios estamos más seguros. Mientras las nuevas amenazas llegan de la mano de la inteligencia artificial, Santa Cruz responde con inteligencia política y recursos. Un mensaje claro: aquí no se paga rescate a piratas, aquí se invierte en muros digitales imposibles de derribar.