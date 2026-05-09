Loro Parque acusa a los activistas de convertir los santuarios marinos en un 'gran negocio'

El director científico de Loro Parque Fundación, Martin Böye, ha denunciado la actitud de ciertos grupos ecologistas que han transformado las reservas para cetáceos en un modelo muy lucrativo. En una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que, aunque la idea pueda resultar atractiva sobre el papel, surgen importantes dudas al analizar su funcionamiento en detalle.

Böye ha advertido de que resulta engañoso presentar estos recintos acuáticos como una mejora automática de la calidad de vida de los cetáceos. Según el experto, la viabilidad y la capacidad reproductiva de las poblaciones en libertad dependen de las condiciones de su hábitat natural, donde cada vez hay más contaminación, disminución de recursos y otros factores perjudiciales.

El representante de Loro Parque ha recordado que los traslados de animales que han culminado con éxito siempre se han llevado a cabo entre instituciones zoológicas modernas y acreditadas. Por el contrario, enviar delfines a espacios desconocidos, gestionados por personal con menos experiencia, no asegura un mejor trato e incluso puede incrementar los riesgos para la salud de los ejemplares.

En este sentido, ha lamentado que en la actualidad se manipule el debate público. "El bienestar animal no es una cuestión de opinión ni de percepción humana", ha subrayado Böye, añadiendo que se trata de un concepto científico y no de una herramienta política. A su juicio, el discurso obvia los datos empíricos y se sustenta en mensajes emocionales que simplifican una realidad muy compleja.

Como ejemplo de esta simplificación, el investigador ha mencionado la falsa creencia de que los mamíferos marinos viven peor bajo el cuidado humano. En la naturaleza, estos ejemplares afrontan una lucha constante por encontrar alimento y sobrevivir ante el ruido y el intenso tráfico de los barcos. De hecho, ha apuntado que las especies en peligro pasaron del 15% en 1991 a superar el 26% en la actualidad.

Frente a ello, las instalaciones zoológicas de vanguardia ofrecen entornos diseñados a medida, con alimentación óptima, atención veterinaria y estructuras sociales estables. Böye ha citado un estudio de la revista Proceedings of the Royal Society B, publicado en 2023, que demostró que los cetáceos en cautividad disfrutan de una mayor esperanza de vida que sus congéneres salvajes.

El experto también ha alertado sobre las consecuencias dañinas de las iniciativas promovidas por el ecologismo político. Ha recordado cómo en Francia, en 2019, la presión social obligó a imponer métodos anticonceptivos perjudiciales para las hembras de delfín, una medida que los expertos lograron frenar. Más recientemente, las campañas provocaron el cierre de parques galos como el Marineland de Antibes, dejando a orcas y delfines sin una solución viable a largo plazo e, incluso, forzando la eutanasia de un ejemplar mayor.

Finalmente, Böye ha sentenciado que las reservas acuáticas funcionan como una poderosa narrativa de captación de fondos para las organizaciones. El método consiste en crear un enemigo, prometer la liberación y mantener abiertas las campañas de donaciones durante años. Para el director científico, mientras los acuarios homologados responden por sus resultados tangibles, el negocio del activismo vive de su capacidad para movilizar emociones.