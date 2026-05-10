Canarias recibe al Hondius sin el protocolo de desembarco

El documento establece que la operación debe realizarse de forma escalonada, con pasajeros y tripulantes saliendo "uno a uno" del buque. Todas las personas a bordo deben recibir mascarillas respiratorias N95 o FFP2 antes de desembarcar, al no poder descartarse que algún contacto presente síntomas hasta completar la evaluación sanitaria.

El texto recoge además que las autoridades nacionales deben prever medidas de seguridad y de gestión de medios de comunicación en el puerto receptor, dada la atención mediática generada por el caso. También contempla la presencia de ambulancias equipadas antes del inicio de la operación, por si fuera necesaria una evacuación médica.



La zona de cribado y el aislamiento de los sintomáticos



El documento detalla cómo debe organizarse la zona de evaluación sanitaria: un espacio previamente identificado del recinto portuario, preferiblemente al aire libre, con privacidad, asientos separados al menos un metro entre sí, baños específicos, agua potable y puntos de higiene de manos. Durante el cribado, los equipos sanitarios deben tomar la temperatura con termómetros sin contacto, valorar los posibles síntomas y determinar el grado de exposición de cada pasajero o tripulante.



En caso de detectarse a una persona con síntomas compatibles con infección por virus Andes, el texto indica que debe ser aislada en una zona específica, con baño propio, mientras se organiza su evacuación médica a un centro sanitario. Si el caso sospechoso se identifica antes de la llegada del barco, su traslado debe realizarse antes del desembarco del resto del pasaje. El documento incluye además una recomendación expresa de asistencia en salud mental y apoyo psicosocial para pasajeros y tripulación, al considerar que la situación ha podido generar un estrés significativo.

Vigilancia durante 42 días



Uno de los puntos más relevantes es el seguimiento posterior de los contactos. El documento establece una vigilancia diaria durante 42 días desde la última exposición conocida, con control de síntomas como fiebre, fatiga, dolor muscular, cefalea y síntomas gastrointestinales o respiratorios. Durante ese periodo, se desaconsejan los viajes nacionales e internacionales, salvo coordinación entre las autoridades sanitarias de origen y destino. La medida se alinea con la decisión adoptada por la OMS, que ha clasificado a todas las personas a bordo como contactos de alto riesgo.



El texto incluye también indicaciones sobre el equipaje, que debe ser gestionado por el operador del buque en colaboración con las autoridades competentes, y sobre la tripulación, cuyos miembros no podrán incorporarse a otro barco hasta completar la vigilancia activa y la cuarentena correspondiente. Por último, el documento prevé que el MV Hondius sea inspeccionado para detectar roedores, limpiado, desinfectado y desratizado si fuera necesario. El buque solo dejará de considerarse afectado cuando la autoridad competente dé por válidas las medidas aplicadas y descarte condiciones a bordo que puedan constituir un riesgo para la salud pública.



Sin acceso al protocolo a las puertas del fondeo



El Gobierno de Canarias venía reclamando desde hace días un protocolo claro de actuación. Este mismo viernes, Libertad Digital Canarias informaba de que el archipiélago seguía sin disponer de un plan detallado pese a la inminencia del fondeo, previsto para la madrugada del domingo entre las 03:00 y las 05:00 horas. El documento técnico del 8 de mayo recoge ese protocolo de forma pormenorizada, pero hasta el momento no ha sido facilitado al Ejecutivo autonómico que recibe el operativo.