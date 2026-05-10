El crucero Hondius con un brote de hantavirus llega al puerto tinerfeño de Granadilla

El buque de pasajeros afectado por una alerta médica a bordo ha alcanzado las costas de la isla canaria durante la madrugada. Tras notificar la situación de emergencia, la nave ha procedido a fondear a una milla de las instalaciones marítimas del sur de la isla, a la espera de que las autoridades autoricen el atraque seguro. Las luces de la embarcación son claramente visibles desde tierra firme, donde se han congregado los efectivos encargados de gestionar la crisis de salud pública con las máximas garantías de seguridad.

A bordo de la nave viajan un total de 144 personas, entre tripulantes y viajeros, que se han visto sorprendidos por esta coyuntura en alta mar. Para garantizar que la llegada se produjera sin contratiempos y bajo la estricta vigilancia del Estado, la aproximación se ha realizado bajo la escolta de una patrullera de la Guardia Civil y otra de Salvamento Marítimo, unidades que han asegurado el perímetro y la correcta navegación hasta el punto de fondeo designado.

El inicio de la operativa de entrada y traslado del pasaje está previsto para las seis de la mañana, hora local canaria, momento en el que se activará un amplio dispositivo sanitario. Este despliegue tiene como objetivo evaluar el estado físico de los ocupantes, aplicar los protocolos de contención necesarios y proceder a su evacuación ordenada, minimizando cualquier riesgo para la población local de la isla.

En este sentido, los técnicos de Sanidad Exterior asumen el mando de las inspecciones epidemiológicas. Nuestro país cuenta con procedimientos muy estrictos en sus fronteras para hacer frente a incidentes de esta naturaleza, habiendo demostrado una gran eficacia en la gestión de emergencias previas en buques internacionales.

Las fuentes portuarias consultadas por la agencia EFE han confirmado que toda la logística en los muelles está preparada para actuar con celeridad. Se espera que, una vez evaluado el riesgo real y realizadas las primeras pruebas médicas a los pasajeros y la tripulación, se determinen los aislamientos preventivos o los traslados hospitalarios oportunos para asegurar el bienestar de todos los afectados.