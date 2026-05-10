Exclusiva: el Ministerio de Transportes autoriza el fondeo del buque a través de la Marina Mercante

La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, ha autorizado el fondeo del buque, según ha podido saber en exclusiva Libertad Digital Canarias a través de fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que confirman haber recibido el documento.



La autorización descarga al organismo provincial de tener que pronunciarse sobre la maniobra y traslada al Gobierno central la responsabilidad sobre la operación. Las mismas fuentes consideran razonables las quejas expresadas estos días por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.



Asimismo, confirman a este medio que el plan del Gobierno español de evacuación y repatriación de los pasajeros del buque continúa adelante según lo previsto.