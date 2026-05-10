Los pasajeros del MV Hondius, posibles portadores del hantavirus, entran a Tenerife sin guantes

Los ciudadanos españoles que permanecían a bordo del buque MV Hondius ya han pisado tierra en el puerto de Granadilla (Tenerife), pero lo han hecho protagonizando un escenario que roza el surrealismo y deja en evidencia, una vez más, la chapuza protocolaria de nuestras autoridades sanitarias. La evacuación, que se ha ejecutado de forma inmediata tras el atraque este mismo domingo, ha sido todo un monumento a la contradicción gubernamental.

Por un lado, el puerto tinerfeño parecía el escenario de una guerra bacteriológica. El dispositivo logístico y de seguridad ha estado liderado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes de la Guardia Civil, quienes operaban pertrechados hasta los ojos con trajes NBQ (Nuclear, Biológico y Químico) de máxima protección. Sin embargo, frente a este despliegue de película, la realidad de los ciudadanos era otra bien distinta: los pasajeros españoles han tenido que abandonar el recinto y subir a las guaguas de traslado completamente desprovistos de guantes, a mano descubierta y sin la más mínima protección básica.

El esperpento preventivo diseñado por Sanidad Exterior alcanza cotas absurdas cuando se observa el trato otorgado al equipaje. En un alarde de "celo" que choca frontalmente con la desprotección física de los evacuados, todas las maletas y pertenencias han sido rigurosamente introducidas y precintadas en bolsas de plástico para encapsular cualquier riesgo de contagio. Es decir, la burocracia sanitaria protege a cal y canto una maleta de tela, pero permite que los pasajeros expuestos al virus, caminen por el muelle y se agarren a los pasamanos del autobús exponiendo sus manos al mismo entorno del que se protegen los militares.

Pese a esta flagrante brecha de bioseguridad, que dinamita cualquier lógica de prevención, el operativo ha continuado de forma mecanizada. Para aparentar control, la evacuación se ha organizado dividiendo a los pasajeros en estrictos grupos de cinco personas, intentando evitar unas aglomeraciones que poco importan si fallan las medidas barrera más elementales.

El objetivo final del Ministerio no era otro que sacarlos de allí lo antes posible. Nada más bajar del barco y subir a los autobuses bajo estas insólitas condiciones, los ciudadanos han sido canalizados por la vía rápida directamente hacia el aeropuerto. Allí han embarcado en los vuelos previstos para su reubicación definitiva, cerrando una escala en Tenerife que pasará al recuerdo no por su eficacia, sino por la imperdonable e inexplicable negligencia de sus protocolos.