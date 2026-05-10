Mónica García inicia el desembarco del buque: el Gobierno asegura que el pasaje es "asintomático"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado por fin luz verde a primera hora de la mañana al inicio del operativo para desembarcar a los pasajeros del buque aislado. En una comparecencia a pie de puerto, y con el afán de transmitir una imagen de control absoluto que disipe cualquier sombra de alarma, el departamento gubernamental ha anunciado que los ciudadanos españoles serán los primeros en abandonar la embarcación y ser trasladados en un avión que, según aseguran, "ya está preparado".

El despliegue, que llega tras horas de incertidumbre, se está realizando bajo la atenta mirada de organismos internacionales. A las 7:30 de la mañana, efectivos de Sanidad Exterior accedían al barco escoltados, de forma figurada y literal, por miembros del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos neerlandeses. Son estos equipos los que se están encargando de realizar las encuestas epidemiológicas sobre el terreno.

El mensaje oficial del Ejecutivo se aferra a la tranquilidad. Según la portavoz de Sanidad, los informes transmiten que "todo el pasaje sigue asintomático", una afirmación que el Gobierno utiliza como escudo frente a posibles críticas por la gestión de los tiempos de esta crisis sanitaria.

Un rompecabezas logístico internacional

Tras la evacuación de los españoles, el operativo continuará con un complejo puzle de repatriaciones. Los Países Bajos tomarán el relevo haciéndose cargo no solo de sus nacionales, sino también de ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación del barco.

A lo largo del día, y si no surgen los temidos contratiempos de última hora en esta clase de dispositivos, se irán encadenando los vuelos hacia Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos. Sanidad ha afirmado que, por el momento, no se ha reportado "ninguna incidencia" con estas salidas programadas.

El último vuelo previsto se iniciará en la tarde del lunes y tendrá dirección a Australia, cerrando así un dispositivo logístico que mantiene en vilo a medio mundo. Este traslado final se perfila como uno de los más delicados del operativo.