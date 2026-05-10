Todo listo para el desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' en Tenerife

Pese a las advertencias de última hora del Gobierno regional sobre el posible retraso de los vuelos de evacuación, la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, dio luz verde a la entrada del crucero. El buque, que transporta a 144 personas, accedió al muelle escoltado por la Guardia Civil, evidenciando que la decisión final ya estaba tomada en los despachos de Madrid, por encima de las reticencias locales.

Los pasajeros serán trasladados en zódiacs hasta una zona aislada del puerto. La Unidad Militar de Emergencias se encargará del traslado directo a la pista del aeropuerto. El recorrido estará custodiado en todo momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar cualquier contacto con el exterior.

El despliegue de Mónica García y Marlaska

La ministra de Sanidad, Mónica García, junto a los ministros Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, lideraron ayer la puesta en escena para anunciar el operativo. Según Sanidad, los 14 españoles a bordo (13 pasajeros y un tripulante) serán los primeros en abandonar el barco para ser trasladados en un avión del Ejército del Aire a la base de Torrejón de Ardoz, con destino final en el Hospital Gómez Ulla.

García aseguró que todos los pasajeros permanecen asintomáticos, aunque el protocolo les obliga a someterse a nuevas pruebas antes de pisar suelo firme. El despliegue exige además que los evacuados porten únicamente un equipaje de mano precintado con lo estrictamente necesario.

El cadáver y el resto del pasaje, rumbo a Holanda

En un intento por rebajar la tensión con el Gobierno canario, el Ejecutivo ha confirmado que ni el equipaje pesado ni el cuerpo de la persona fallecida a bordo desembarcarán en las islas. El buque, con bandera de los Países Bajos, seguirá su ruta hacia su país de origen, donde se procederá a la desinfección total de la nave siguiendo la normativa internacional.