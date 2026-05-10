Un cayuco a la deriva en Costa del Silencio pone a prueba el operativo del hantavirus y a Salvamento Marítimo

La gestión de la crisis del hantavirus en el sur de Tenerife se enfrenta a un escenario complejo que exige una evaluación rigurosa del operativo actual. En las últimas horas, se ha detectado un cayuco a la deriva en la zona de Costa del Silencio, a unas 10 millas náuticas de distancia del puerto de Granadilla. Esta eventualidad, que en absoluto estaba contemplada en el dispositivo especial diseñado por las autoridades, obliga a replantear la solidez y la organización del despliegue en la costa.

El foco de atención y de preocupación recae ahora directamente sobre la capacidad de respuesta de Salvamento Marítimo para hacer frente a emergencias simultáneas. En el momento de redactar esta crónica, la embarcación de salvamento que tenía asignadas las labores de patrullaje preventivo en el puerto de Granadilla ha desaparecido de su área de cobertura.



Ninguna fuente oficial ni autoridad competente ha sabido precisar en las últimas horas si dicha unidad ha sido derivada de urgencia para proceder al rescate de la embarcación irregular detectada a la deriva, o si su ausencia obedece a otras directrices operativas. Esta falta de fluidez informativa impide confirmar si los recursos de Salvamento Marítimo están siendo suficientes y están debidamente coordinados para abarcar tanto la exigente alerta sanitaria como sus labores estructurales de rescate en el mar.

La gestión de una crisis de esta naturaleza requiere no solo protocolos cerrados, sino también un alto grado de agilidad administrativa y transparencia. La irrupción de este factor no planificado en aguas de Costa del Silencio y las incógnitas sobre la reubicación de los recursos marítimos evidencian importantes lagunas de coordinación que deben ser aclaradas con firmeza y urgencia por los máximos responsables del dispositivo.