Clavijo se reafirma ante los positivos por hantavirus: "Lo que pedíamos no era descabellado"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido que la aparición de casos positivos de hantavirus en Francia y Estados Unidos ratifica la postura de prudencia de su Gobierno. Según el mandatario, los hechos demuestran que las cautelas planteadas "no eran descabelladas" y que su prioridad fue, en todo momento, velar por la seguridad sanitaria tanto de los pasajeros del crucero 'Hondius' como de la población canaria.

Críticas a la falta de test

Clavijo ha cuestionado abiertamente el protocolo seguido por el Ministerio de Sanidad. El jefe del Ejecutivo regional se pregunta cómo es posible que no se realizaran pruebas diagnósticas a todos los ocupantes del buque, especialmente tras confirmarse ahora los contagios. Para el presidente, esta falta de controles exhaustivos genera "dudas" sobre la seguridad del proceso de desembarco y el posterior traslado de los viajeros hacia sus vuelos de repatriación.

El conflicto de Granadilla

Respecto al incidente en el Puerto de Granadilla, Clavijo recordó que su rechazo al fondeo del sábado por la noche se debió a un incumplimiento de las condiciones acordadas. El compromiso inicial era que el operativo se realizara exclusivamente el domingo.

Actualmente, debido al mal tiempo, el crucero seguirá atracado en Granadilla por seguridad.

La alternativa de Cabo Verde

Finalmente, el presidente insistió en que existían opciones internacionales para gestionar la crisis. Clavijo subrayó que Cabo Verde cuenta desde 2023 con una estructura de coordinación para riesgos epidémicos avalada por la OMS y la Unión Europea. En su opinión, este país africano disponía de la capacidad necesaria para haber desplegado un operativo similar al de Tenerife con todas las garantías sanitarias.

Nota: El presidente comparecerá este miércoles en el Parlamento de Canarias para dar más detalles sobre los acuerdos y desencuentros con el Gobierno central durante esta crisis.