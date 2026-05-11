El PP reprocha el 'caos' de gestión en Las Palmas: 231 millones se quedaron sin invertir en 2025

El Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria ha cuestionado la gestión del grupo de gobierno local (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) tras analizar la liquidación presupuestaria del ejercicio 2025. Según los datos facilitados por la portavoz municipal, Jimena Delgado, el consistorio capitalino cerró el año con una capacidad de gestión "alarmantemente baja", dejando sin gastar 231,1 millones de euros del presupuesto total.

Inversiones bajo mínimos

El punto más crítico del informe presentado por los populares se centra en las "inversiones reales". De los 166,5 millones de euros previstos para mejorar los barrios e infraestructuras de la ciudad, el Ayuntamiento solo ejecutó 55,4 millones, lo que representa apenas un 33,3% de lo planeado. "Son 111 millones de euros que no llegaron a convertirse en mejores calles, viviendas o instalaciones deportivas", lamentó Delgado.

Además, la portavoz subrayó la lentitud en los pagos, señalando que, de la cantidad ejecutada, el Ayuntamiento apenas ha abonado físicamente 39,8 millones, evidenciando un ritmo administrativo que no responde a las necesidades de la ciudadanía.

Riqueza en el banco, carencias en la calle

La crítica del PP pone el foco en una contradicción financiera: mientras la ciudad sufre retrasos en proyectos emblemáticos como la Metroguagua o el Paseo del Guiniguada, las cuentas municipales registran una liquidez récord de 672,9 millones de euros. Para el principal partido de la oposición, esta acumulación de dinero en los bancos es "injustificable" cuando existen contratos de servicios básicos en situación de nulidad y grandes pliegos de mantenimiento urbano paralizados.

Preocupación por el futuro inmediato

La formación conservadora también alertó sobre el actual ejercicio de 2026. Tras aprobarse el presupuesto con tres meses de retraso, el PP teme que la "falta de planificación y gestión" se cronifique, repitiendo los mismos errores de ejecución que en 2025 y lastrando nuevamente el desarrollo de la capital canaria.