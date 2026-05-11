Luces y sombras en el balance de Darias: un optimismo que debe contrastar con la calle

La política, a menudo, se mueve en una dimensión donde las cifras oficiales y la percepción ciudadana no siempre caminan de la mano. Carolina Darias ha aprovechado su intervención por el Foro Canarias7 para proyectar una imagen de solvencia y control, apoyándose en su experiencia como exministra para elevar la gestión del brote de hantavirus a la categoría de "referente mundial". Es lícito que un gobernante ponga en valor sus aciertos, pero la excelencia no se decreta; se percibe en la agilidad de la administración y en la calidad de vida de quienes pagan sus impuestos.

Afirmar que se ha cumplido ya el 70% del programa electoral es un mensaje potente, pero también arriesgado. Sin embargo, el ciudadano de Las Palmas sabe que el éxito de una legislatura no se mide solo en casillas marcadas en un despacho, sino en la limpieza de los barrios, la seguridad en las calles y una burocracia que facilite, en lugar de entorpecer, la vida de quienes generan riqueza. El reto de cualquier administración no es solo cumplir con lo prometido en el papel, sino adaptar esas promesas a las necesidades reales y cambiantes de una ciudad que demanda soluciones prácticas y menos retórica.

En este sentido, la autocrítica que esbozó la alcaldesa sobre ciertos aspectos institucionales es un paso necesario, aunque quizás insuficiente si no va acompañado de un giro hacia una gestión más técnica y menos ideologizada. La planificación de la "ciudad del mañana" a la que hizo referencia Darias es un objetivo loable, pero los cimientos de ese futuro se construyen resolviendo los problemas del presente. Para que Las Palmas sea realmente un referente, la eficacia debe ser la norma y no la excepción, priorizando siempre la libertad del ciudadano y el respeto a la propiedad frente a la expansión del gasto público innecesario.

Al final, la mejor política es la que no necesita explicarse, porque sus resultados hablan por sí solos en la puerta de cada vecino.