Mónica García presume del operativo del Hondius y un periodista británico le desmonta el relato: "¿Eso es un éxito?"

La comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha dejado este domingo un momento incómodo después de que un periodista británico haya cuestionado el balance realizado por el Gobierno sobre el operativo internacional.

García ha defendido ante los medios la coordinación entre países y el seguimiento epidemiológico efectuado sobre los pasajeros del barco, llegando a definir la actuación como "un éxito de país, de multilateralismo y del concepto de salud global". Sus palabras han provocado la reacción inmediata de un corresponsal de The Telegraph, que ha tomado la palabra durante el turno de preguntas para rebatir esa valoración.

"Acaba de decir que es un éxito la operación. ¿Puede estar segura de llamarlo éxito cuando estamos viendo que hay pasajeros con síntomas, incluso un caso confirmado, después de la revisión que se hizo a bordo?", ha planteado el periodista, que también ha preguntado si el sistema sanitario había quedado expuesto al depender de la sinceridad de los viajeros en los cuestionarios médicos.

La ministra ha respondido pidiendo que no se pusiera "en duda la capacidad de evaluación de las encuestas epidemiológicas" ni el trabajo realizado con los pasajeros del crucero. Además, ha recordado que el hantavirus tiene un periodo de incubación de hasta 42 días, motivo por el que se mantiene la vigilancia sobre todas las personas que viajaban en el buque.

El Gobierno matiza el término "éxito"

Tras las preguntas del periodista británico, García ha precisado el sentido de sus declaraciones iniciales y ha asegurado que el "éxito" al que hacía referencia correspondía al dispositivo internacional desplegado para controlar los contactos y coordinar la respuesta sanitaria entre distintos países.

"Cuando hablo del éxito hablo del éxito del operativo, de la operación internacional, no solamente de salvaguardar la salud de los pasajeros que están en el barco, sino también la salud pública mundial de la población", ha afirmado la titular de Sanidad.

La dirigente de Sumar ha defendido igualmente el trabajo de rastreo realizado tras detectarse el brote y ha asegurado que las autoridades sanitarias conocen "exactamente quiénes son todos y cada uno de los contactos" vinculados al barco. "Que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad", ha añadido posteriormente.

Sanidad explica la ausencia de PCR

Fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado después que no se practicaron pruebas PCR a bordo del MV Hondius porque, según sostienen, "no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas". El departamento ha indicado que los test sí se realizaron en Cabo Verde tanto a los pasajeros considerados de mayor riesgo por el epidemiólogo del ECDC como a las tres personas que presentaban síntomas y fueron evacuadas allí.