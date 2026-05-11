Muere un guardia civil de un infarto durante el dispositivo del 'MV Hondius' en Tenerife

El puerto de Granadilla, situado en la isla canaria de Tenerife, ha sido el trágico escenario del repentino fallecimiento de un agente de la Benemérita. Bernardino A.R.H. perdió la vida en la tarde del domingo a causa de un infarto mientras se encontraba prestando servicio. El triste suceso se produjo en el transcurso del importante operativo desplegado para gestionar el fondeo del buque MV Hondius y proceder a la evacuación de sus pasajeros. La rápida y exigente naturaleza de estas maniobras portuarias requiere siempre de una atención constante y de un gran sacrificio por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras conocerse la fatídica noticia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido trasladar públicamente su más sentido pésame. Sus palabras de aliento se han dirigido tanto a los familiares y amigos del difunto como al conjunto de la Guardia Civil, una institución que vuelve a vestirse de luto por la pérdida de uno de los suyos en acto de servicio, aunque en esta ocasión haya sido por motivos médicos. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el propio recinto portuario, el titular de Interior ha subrayado la amplia trayectoria en el cuerpo del guardia civil fallecido.

Asimismo, Grande-Marlaska ha querido ensalzar la actitud profesional de Bernardino A.R.H., destacando que a lo largo de su carrera demostró siempre una dedicación "absolutamente encomiable". En este sentido, reconoció ante la prensa que, pese a tratarse de una muerte por causas naturales, es una pérdida que duele profundamente en el seno de la corporación y entre los compañeros que compartían con él su indudable vocación de servicio a España.

El ministro del Interior aprovechó la coyuntura para poner en valor el esfuerzo coordinado que se estaba llevando a cabo en el puerto tinerfeño. Así, extendió su reconocimiento al trabajo conjunto realizado por los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de aplaudir la labor del resto de funcionarios públicos implicados en el despliegue. Aunque la jornada dominical concluyó "de una manera triste", Grande-Marlaska aseguró que permanece el convencimiento de la fuerza y la responsabilidad que caracteriza a los miembros de la Seguridad del Estado en cada uno de sus cometidos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también presente durante las declaraciones, se sumó a las condolencias oficiales por la defunción del servidor público. En su intervención, García quiso destacar la presencia y el incansable trabajo de los múltiples profesionales desplegados en las instalaciones marítimas. Según apuntó, en el lugar conviven numerosos efectivos, no solo pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también trabajadores de diversas instituciones sanitarias y civiles que garantizan el éxito de este tipo de operativos, para terminar agradeciendo su labor informativa a la prensa allí congregada.