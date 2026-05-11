Ocho detenidos al desembarcar casi 3.000 kilos de hachís de una narcolancha en Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han asestado este lunes un nuevo golpe al narcotráfico con un importante despliegue en las islas Canarias. El operativo se ha saldado con la detención de un total de ocho personas y la incautación de aproximadamente 3.000 kilos de hachís. Los hechos tuvieron lugar en la costa norte de la isla, más concretamente en la playa de Martorell.

El operativo tuvo lugar entre las 4:00 y las 7:00 de la madrugada, en la franja comprendida entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar. Durante la intervención, los agentes localizaron una embarcación semirrígida con ocho ocupantes que navegaba a gran velocidad por el norte de la isla y transportaba cerca de un centenar de fardos. Con el objetivo de obligar a los sospechosos a detenerse, los policías efectuaron varios disparos disuasorios al aire.

Los detalles del operativo

La persecución terminó en la playa de Martorell, en Sardina del Norte, donde los ocupantes de la narcolancha —siete españoles y un ciudadano magrebí— trataron de descargar la mercancía. Finalmente, fueron arrestados alrededor de las 6:30 horas. En el operativo colaboraron también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Tras las detenciones y la intervención de la droga, la Policía procedió al pesaje de la mercancía. Según las primeras estimaciones, los detenidos transportaban 90 fardos con un peso aproximado de 2.800 kilos de hachís. La investigación sigue abierta y el caso permanece bajo secreto de sumario.

Según han confirmado fuentes oficiales del cuerpo policial, las diligencias siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.