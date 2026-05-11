Sanidad tilda de 'éxito' el operativo del crucero con hantavirus pese al positivo en Francia

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado como un "éxito del concepto de la salud global" el dispositivo organizado para contener el brote infeccioso detectado a bordo del buque MV Hondius. El crucero, que se vio afectado por un foco de hantavirus, obligó a desplegar un operativo de emergencia en el puerto de Granadilla y a gestionar el posterior traslado de los pasajeros y parte de la tripulación al aeropuerto de Tenerife Sur, bajo un estricto protocolo de seguridad.

García ha realizado estas declaraciones este lunes durante una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. En el acto ha estado acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, el triunfalismo del Gobierno contrasta con la aparición de contagios fuera de nuestras fronteras, ya que se ha confirmado el positivo de un pasajero a su llegada a Francia, mientras que las autoridades sanitarias vigilan otros dos casos sospechosos en Estados Unidos.

A pesar de la propagación internacional de este patógeno, la responsable de la cartera de Sanidad ha querido enviar un mensaje de tranquilidad respecto a los ciudadanos nacionales afectados por la crisis del crucero. Según ha detallado, los catorce españoles que permanecen pasando la cuarentena en las instalaciones del Hospital Gómez Ulla de Madrid se encuentran "bien" y no presentan complicaciones graves en su cuadro clínico hasta el momento.

El operativo desarrollado en el archipiélago canario supuso un importante reto logístico y sanitario para las administraciones implicadas. Tras atracar en Tenerife, los servicios de emergencia coordinaron un cordón sanitario para evacuar a los ocupantes del MV Hondius directamente hacia las pistas del aeropuerto, evitando en todo momento el contacto con la población local. Esta maniobra tenía como objetivo fundamental encapsular el virus y facilitar el retorno seguro de los turistas a sus países de origen mediante vuelos específicos.

El hantavirus es un grupo de virus que se transmiten principalmente a través del contacto con roedores infectados o la inhalación de partículas virales presentes en sus excrementos o saliva. Aunque los brotes en embarcaciones no son habituales, la alta concentración de personas en espacios cerrados facilita la exposición si existe un foco a bordo. Las autoridades internacionales mantienen ahora una vigilancia epidemiológica activa para rastrear a todos los viajeros dispersos por diferentes países y evitar nuevos focos derivados de este incidente marítimo.